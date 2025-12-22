Oto najlepsza reżyserka w Polsce. Doceniła ją branża filmowa
Mara Tamkovich, autorka filmu "Pod szarym niebem", została laureatką 9. edycji Nagrody im. Krzysztofa Krauze przyznawanej przez Gildię Reżyserów Polskich. To "obraz spełniony i dojrzały" - czytamy w uzasadnieniu.
Mara Tamkovich została laureatką 9. edycji Nagrody im. Krzysztofa Krauze przyznawanej przez Gildię Reżyserów Polskich. Jej film "Pod szarym niebem" jest inspirowany prawdziwą historią białoruskich dziennikarzy, którzy mierzą się z coraz bardziej okrutną presją reżimu Łukaszenki po stłumionych protestach w 2020 roku.
W uzasadnieniu przyznania Nagrody im. Krzysztofa Krauze czytamy: "Za bezkompromisowy portret małżeństwa, stawiającego opór totalitarnej opresji. Obraz spełniony i dojrzały, którego autorka, z głębokim poczuciem odpowiedzialności, w bezwzględny sposób bada prawdziwość więzi i siłę oddania".
Film został również nominowany do Europejskich Nagród Filmowych w kategorii Europejskie Odkrycie - Nagroda FIPRESCI. Członkowie Europejskiej Akademii Filmowej mogą obejrzeć produkcję na dedykowanej platformie VOD. Głosowanie na zwycięzców zacznie się 15 grudnia i potrwa do 8 stycznia.
Podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2024 roku Mara Tamkovich odebrała za "Pod szarym niebem" nagrodę za debiut reżyserski lub drugi film.
Na Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" w 2025 roku reżyserka otrzymała Wielkiego Jantara za najlepszy pełnometrażowy debiut fabularny. W uzasadnieniu jurorzy napisali: "Za odwagę osobistą, twórczą i społeczną. Za głos w historii i o historii. Tej najbliższej i najbardziej przemilczanej. Za czułość do swoich bohaterów i magię obserwacji. Ten film krzyczy swoim milczeniem i bije bezradnością"
W Koszalinie artystka odebrała również Nagrodę Dziennikarzy za "odwagę obywatelskiego sprzeciwu wobec tyranii białoruskiej dyktatury, nagrodę otrzymuje obraz, który trzyma za gardło i przypomina o wartości wolnego dziennikarstwa".
Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Tofifest" w Toruniu tytuł zdobył w 2025 roku nagrodę "Złotego Anioła" w konkursie filmów polskich "From Poland".