Oto najlepsza reżyserka w Polsce. Doceniła ją branża filmowa

Mara Tamkovich z Nagrodą im. Krzysztofa Krauze

Mara Tamkovich została laureatką 9. edycji Nagrody im. Krzysztofa Krauze przyznawanej przez Gildię Reżyserów Polskich. Jej film "Pod szarym niebem" jest inspirowany prawdziwą historią białoruskich dziennikarzy, którzy mierzą się z coraz bardziej okrutną presją reżimu Łukaszenki po stłumionych protestach w 2020 roku.



W uzasadnieniu przyznania Nagrody im. Krzysztofa Krauze czytamy: "Za bezkompromisowy portret małżeństwa, stawiającego opór totalitarnej opresji. Obraz spełniony i dojrzały, którego autorka, z głębokim poczuciem odpowiedzialności, w bezwzględny sposób bada prawdziwość więzi i siłę oddania".



Film został również nominowany do Europejskich Nagród Filmowych w kategorii Europejskie Odkrycie - Nagroda FIPRESCI. Członkowie Europejskiej Akademii Filmowej mogą obejrzeć produkcję na dedykowanej platformie VOD. Głosowanie na zwycięzców zacznie się 15 grudnia i potrwa do 8 stycznia.

"Pod szarym niebem": nagrody

Podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2024 roku Mara Tamkovich odebrała za "Pod szarym niebem" nagrodę za debiut reżyserski lub drugi film.

Na Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" w 2025 roku reżyserka otrzymała Wielkiego Jantara za najlepszy pełnometrażowy debiut fabularny. W uzasadnieniu jurorzy napisali: "Za odwagę osobistą, twórczą i społeczną. Za głos w historii i o historii. Tej najbliższej i najbardziej przemilczanej. Za czułość do swoich bohaterów i magię obserwacji. Ten film krzyczy swoim milczeniem i bije bezradnością"

W Koszalinie artystka odebrała również Nagrodę Dziennikarzy za "odwagę obywatelskiego sprzeciwu wobec tyranii białoruskiej dyktatury, nagrodę otrzymuje obraz, który trzyma za gardło i przypomina o wartości wolnego dziennikarstwa".

Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Tofifest" w Toruniu tytuł zdobył w 2025 roku nagrodę "Złotego Anioła" w konkursie filmów polskich "From Poland".