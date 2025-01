Gwiazdor Hollywood zatrzymany? Malek wspomina nieprzyjemne zdarzenie sprzed lat

Rami Malek wyznaje. Gwiazdor Hollywood omyłkowo zatrzymany

Odkąd w 2018 roku wcielił się w słynnego Freddiego Mercury'ego w dramacie biograficznym "Bohemian Rhapsody", Rami Malek stał się jedną z największych gwiazd Hollywood. Rola ta dała mu Oscara i wypełniła grafik zdjęć filmowych po brzegi - aktor niemal nie schodzi z planu. Okazuje się, że zapewniła mu też bezpieczeństwo. Gwiazdor wyjawił w najnowszym wywiadzie dla The Guardian, że dopiero po sukcesie tego filmu przestano doszukiwać się w jego nazwisku i wyglądzie osoby o podejrzanych zamiarach. Wrócił wspomnieniami do nieprzyjemnego zdarzenia sprzed lat, jeszcze przed angażem w "Bohemian Rhapsody", gdy został omyłkowo zatrzymany przez policję, ponieważ wyglądał jak "Latynos".

Reklama

"Rzucono mną na maskę radiowozu, ponieważ ktoś obrabował sklep monopolowy i ukradł kobiecie torebkę. Powiedzieli, że sprawca jest Latynosem, a ja pasuję do opisu. Pamiętam, jak gorący był silnik, musieli szybko jechać. Prawie poparzył mi ręce" - zdradził aktor.

Gwiazdor przyznał, że to nie był jedyny raz, kiedy był tak traktowany. Okazuje, że dopiero po premierze "Bohemian Rhapsody", gdy zdobył wielką popularność na całym świecie, przestano go zatrzymywać na amerykańskich lotniskach. Wcześniej, gdy tylko widziano jego pełne imię i nazwisko w paszporcie - Rami Said Malek - przeszukiwano go i zabierano na długotrwałe kontrole.

"Od tej pory zaczęli mówić: "Daj spokój, to ten facet z "Bohemian Rhapsody". Przepuść go" - wspomniał aktor.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tworzy dźwięki dla wielkich produkcji. Polak podbił Hollywood Polsat

Rami Malek. Nie tylko Freddie Mercury

Rami Malek urodził się 12 maja w 1981 roku w Kalifornii. Ma brata bliźniaka, co czasami wykorzystywał w szkole, robiąc psikusy nauczycielom. Jest Amerykaninem pochodzenia egipskiego i pierwszym pokoleniem w rodzinie, które urodziło się i wychowało w Stanach Zjednoczonych. Przez lata był w związku z aktorką Lucy Boynton. Miłość nie przetrwała jednak próby czasu. Obecnie aktor spotyka się z Emmą Corrin.

Pierwszy przełom w jego karierze przyszedł, gdy dostał główną rolę w serialu "Mr. Robot". Później przykuł uwagę występem w "Papillon". Na dobre rozkręcił się, zdobywając Oscara za portret Freddiego Mercury'ego. Rami Malek to jednak nie tylko Mercury. W przeszłości grał w sadze "Zmierzch" i serii komedii "Noc w muzeum". W ostatnich latach można go było zobaczyć jako czarny charakter w finałowym "Bondzie" Daniela Craiga - "Nie czas umierać" - i wielkim hicie Christophera Nolana "Oppenheimer". Wkrótce wcieli się w główną rolę w thrillerze "Amator".

ZOBACZ TEŻ: