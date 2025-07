Gene Hackman zostawił miliony i… długi. Szokujące kulisy spadku

Gene Hackman był jednym z najwybitniejszych amerykańskich aktorów drugiej połowy XX wieku. Do historii kina przeszedł dzięki rolom w takich filmach jak "Francuski łącznik", "Rozmowa", "Strach na wróble", "Missisipi w ogniu" czy "Bez przebaczenia". Miał na koncie dwa Oscary za role we "Francuskim łączniku" i "Bez przebaczenia" oraz cztery Złote Globy, dwie nagrody BAFTA i berlińskiego Srebrnego Niedźwiedzia. W 2004 roku zdecydował się na zakończenie kariery aktorskiej.

Tajemnicza śmierć Gene'a Hackmana i Betsy Arakawy

Jego śmierć wywołała poruszenie na całym świecie. Jednocześnie poinformowano o odejściu aktora i jego żony Betsy Arakawy w ich willi w Santa Fe. Bizneswoman zmarła prawdopodobnie 12 lutego 2025 roku w wyniku zakażenia hantawirusem, który rozprzestrzeniają szczury i myszy. Po dokładnych oględzinach posiadłości gwiazdorskiej pary okazało się, że pomieszczenia były zagracone i nieczyste, a w zakamarkach roiło się od legowisk gryzoni.

Betsy zajmowała się schorowanym mężem. Zmagał się z licznymi problemami zdrowotnymi, w tym chorobami serca i innymi schorzeniami, które znacznie wpływały na jego codzienne funkcjonowanie. Prawdopodobnie nie był świadomy śmierci małżonki. Według informacji przekazanych przez lokalne władze Gene Hackman zmarł z przyczyn naturalnych, związanych ze stanem zdrowia i brakiem opieki. Wydarzyło się to prawdopodobnie 18 lutego 2025 roku.

Ciała Hackmana i Arakawy zostały odkryte 26 lutego 2025 roku przez pracowników ochrony, zawiadomionych przez dozorcę, który nie mógł skontaktować się z małżeństwem.

Spór o majątek gwiazdora. Po śmierci wyszły na jaw pokaźne długi

Gene Hackman pozostawił po sobie imponujący majątek szacowany na 80 milionów dolarów. Po śmierci aktora i jego żony pojawiły się pytania dotyczące podziału fortuny. Opublikowany testament wskazuje, że cały jego dorobek miał trafić do żony, pomijając trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. Jednak okoliczności śmierci pary mogą wpłynąć na ważność testamentu. Zdaniem ekspertów prawnych, jeśli faktycznie Arakawa odeszła pierwsza, mogłoby to oznaczać unieważnienie testamentu Hackmana, co otwiera drogę do roszczeń spadkowych jego dzieci.

W ostatnim czasie na jaw wyszły zupełnie nowe informacje. Okazuje się, że gwiazdorska para oprócz pokaźnych milionów pozostawiła po sobie również długi. Serwis "US Weekly" dotarł do dokumentów sądowych, w których wyszczególniono, że małżeństwo miało sporo nieopłaconych rachunków. O jakich kwotach mowa?

Karta Mastercard Gene'a Hackmana, którą założył w Citibank, wykazała zadłużenie wynoszące 98 tysięcy dolarów. Z kolei należność Betsy Arakawy wyniosła ponad 4 tysiące dolarów. Wszystkie zobowiązania dają kwotę ponad 102 tysięcy dolarów, czyli powyżej 373 tysięcy złotych.

Nowe informacje o śmierci małżeństwa w dalszym ciągu są ujawniane - być może na jaw wyjdą roszczenia ze strony innych potencjalnych wierzycieli. Kwota niecałych 400 tysięcy złotych jest tylko ułamkiem imponujących 80 milionów dolarów majątku, ale wciąż oznacza to, że spadkobiercy legendy kina - jeśli wygrają batalię o fortunę - będą musieli pierwsze uregulować wszelkie należności.

Na pewno nie będą mogli cieszyć się luksusowymi posiadłościami, w których żyli małżonkowie. Para mieszkała w kompleksie w Santa Fe wartym 3,8 mln dolarów. Mieli jeszcze dwie inne nieruchomości: ogromną willę w Honolulu oraz domek w Nowym Meksyku. Szacuje się, że posesje łącznie są warte około 11 mln dolarów, ale z racji, że ich właścicielką prawnie była Betsy, zostaną przekazane na cele charytatywne.

