Annabel Schofield nie żyje. Aktorka i ikona mody miała 62 lata

Informację o śmierci Schofield podał "The Hollywood Reporter". Aktorka zmagała się z nowotworem mózgu. Gdy usłyszała diagnozę, założyła zbiórkę na portalu crowdfundingowym w celu zdobycia środków na opłacenie rachunków medycznych. Tam informowała o stanie swojego zdrowia. Ostatni wpis pochodzi z 18 stycznia 2026 roku. Schofield wyznałą w nim, że musiała przejść pilny zabieg medyczny.

Annabel Schofield. Sukces w świecie mody

Urodziła się 4 września 1963 roku w Llanelli w Walii. Jej ojcem był brytyjski producent filmowy John D. Schofield, który pracował między innymi przy filmach "Jerry Maguire" i "Lepiej być nie może".

Schofield rozpoczęła karierę modelki jako nastolatka po przeprowadzeniu się do Londynu. Wkrótce zaczęła pojawiać się na okładkach popularnych magazynów, między innymi niemieckiej i włoskiej edycji "Vogue'a". Brała udział w kampaniach marek Yves Saint Laurent, Versace, Rimmel i Revlon. Rozpoznawalność przyniosła jej reklama dżinsów Bugle Boy, w której przemierzała pustynię czarnym ferrari.

Annabel Schofield w 2015 roku WWD Getty Images

Annabel Schofield. Kariera przed i za kamerą

W latach 80. rozpoczęła karierę aktorską. Debiutowała w 1982 roku w horrorze "Blood Tide". W 1988 roku pojawiła się w popularnej operze mydlanej "Dallas". Wystąpiła łącznie w 12 odcinkach produkcji. W 1996 roku zagrała u boku Mickeya Rourke'a w "Osaczonym" Jurka Bogajewicza. Po raz ostatni pojawiła się przed kamerą w 200 roku. Nie zakończyła jednak przygody z kinem. W "Nieustraszonych braciach Grimm" i "Skąd wiesz?" była asystentką producenta - swojego ojca.

Schofield była założycielką firmy Bella Bene Productions, zajmującej się realizacją reklam i projektów modowych. W 2013 roku ukazała się jej powieść "The Cherry Alignment", oparta na jej doświadczeniach w świecie mody i filmu w latach 80. XX wieku.

Annabel Schofield. "Zabawna, szczera, piękna"

Zmarłą wspominała między innymi Melissa Richardson, dawna właścicielka londyńskiej agencji modowej Take Two. "Kochaliśmy ją, bo była zabawna, szczera, piękna i twardo stąpała po ziemi. Nie zmieniła się, od kiedy poznałam ją jako słodką siedemnastolatkę z Walii. Była lojalna, troszczyła się o innych i przede wszystkim olśniewała swym pięknem. Znała się na swoim fachu. Była najlepsza" - napisała w oświadczeniu.