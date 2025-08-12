A jednak! Johnny Depp powróci jako kapitan Jack Sparrow?

Bruckheimer był wielkim zwolennikiem powrotu Deppa do roli Sparrowa. Jeszcze w maju 2024 roku mówił, że gdyby to zależało tylko od niego, aktor miałby zagwarantowany udział w kolejnym filmie serii.

Dlaczego Johnny Depp nie chciał wracać do "Piratów z Karaibów"?

Przeszkodą był konflikt Deppa z wytwórnią Disneya. Gdy jego była żona Amber Heard oskarżyła go o w 2018 roku o przemocowe zachowanie, studio zerwało współpracę z aktorem. Nie wsparło go także w głośnym procesie. Depp stwierdził wówczas, że nie wróci do roli Sparrowa "nawet za 300 milionów dolarów i milion alpak".

"Piraci z Karaibów 6". Co wiemy o filmie?

Szczegóły nowej odsłony "Piratów z Karaibów" są trzymane w tajemnicy. Według Bruckheimera będzie to reboot serii, ale Sparrow odegra w nim ważną rolę. Scenariusz autorstwa Craiga Mazina i Teda Elliota poprawia teraz Jeff Nathanson. Producent zapowiada, że prace są na ukończeniu. Zapewnia także, że trzeci akt jest znakomity.

Depp wcielił się w Sparrowa ostatni raz w "Piratach z Karaibów: Zemście Salazara" z 2017 roku. Film uchodzi za najgorszy w serii, a aktor otrzymał za swą rolę nominację do Złotej Maliny.