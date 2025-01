Film "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to prawdziwa perełka polskiego kina. Nakręcony w 1981 roku, opowiada o profesorze Rafale Wilczurze, który po utracie pamięci staje się znachorem w małej wsi. Choć od premiery minęły dekady, lokalizacje, w których powstawał ten kultowy obraz, wciąż przyciągają uwagę miłośników polskiej kinematografii. Gdzie kręcono "Znachora" i co dziś można zobaczyć w tych miejscach?

Sklep ze "Znachora" w Bielsku Podlaskim

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc z filmu jest sklep, w którym pracowała Maria Wilczurówna, grana przez Annę Dymną. Znajduje się on w Bielsku Podlaskim na Placu Ratuszowym 7. Choć w filmie oferował tekstylia, tytoń i zioła, dziś można tam kupić buty oraz filmowe pamiątki. Charakterystyczny drewniany szyld z nazwą filmu i cytatem "Dobroć, miłość, uczciwość i praca to najwyższe nieprzemijające wartości" przypomina o kultowej produkcji.

Wnętrze sklepu zachowało swój nieco rustykalny klimat. Oprócz towarów wystawionych na sprzedaż, znajdziemy tam zdjęcia z planu filmowego, które przywołują wspomnienia związane z postaciami Wilczura, Czyńskiego i Wilczurówny. Sklep przyciąga fanów "Znachora" z całej Polski, oferując im możliwość odbycia sentymentalnej podróży w czasie.

Mostek w Miękiszach i pałac w Radziejowicach

Niedaleko Bielska Podlaskiego, we wsi Miękisze, znajduje się mostek, na którym doszło do wypadku Marii Wilczurówny i hrabiego Leszka Czyńskiego. To miejsce, oddalone zaledwie o 15 kilometrów od miasta, zachowało swój charakter, stanowiąc obowiązkowy punkt na trasie fanów filmu.

Z kolei pałac w Radziejowicach posłużył jako luksusowa posiadłość hrabiego Czyńskiego. To nie tylko lokacja z "Znachora", ale także miejsce, w którym powstawały inne polskie klasyki, takie jak "Pan Tadeusz" czy "Kariera Nikodema Dyzmy".

Bielsk Podlaski - serce produkcji

Bielsk Podlaski, gdzie powstała większość scen, od lat 80. niewiele się zmienił. Ulice miasta, po których hrabia Czyński jeździł motocyklem, nadal przyciągają turystów. W ratuszu znajduje się Wizerunek Szarańczy, a Muzeum Obojga Narodów organizuje wystawę "Przyszedł znachor do apteki... Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu".

Film "Znachor" to nie tylko wyjątkowa historia, ale także możliwość odkrycia piękna polskich miejscowości. Od Bielska Podlaskiego, przez Miękisze, aż po Radziejowice - te lokalizacje są dowodem na to, jak polskie krajobrazy potrafią tworzyć niezapomniane tło dla wielkich produkcji. Jeśli jeszcze tam nie byliście, warto zaplanować wycieczkę i poczuć magię kultowego filmu na własnej skórze.

