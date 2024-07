Zaskakujące doniesienia zza kulis "Matrixa". Reeves zataił prawdę

Film "Matrix" z 1999 roku nie tylko zrewolucjonizował gatunek science fiction, ale również na stałe wpisał się w historię światowej kinematografii. W roli głównego bohatera, Neo, wystąpił Keanu Reeves, który wówczas miał 35 lat. Choć nie był pierwszym wyborem reżyserów, aktor bardzo pragnął wziąć udział w projekcie Wachowskich, do tego stopnia, że ukrył swoje poważne problemy zdrowotne, wymagające interwencji chirurgicznej.

Dwa światy: rzeczywistość a symulacja

W filmie "Matrix" rzeczywistość dzieli się na dwa światy: rzeczywisty i symulowany. Neo, genialny haker, nawiązuje kontakt z Morfeuszem (Laurence Fishburne), który obiecuje ujawnić mu prawdę o otaczającym go świecie. Dołączając do grupy Morfeusza, Neo odkrywa, że świat, w którym żyje, jest jedynie iluzją stworzoną przez maszyny kontrolujące jego myśli i doznania. Wraz z Morfeuszem i Trinity (Carrie-Anne Moss) podejmują działania, aby uwolnić ludzkość.

"Matrix" z 1999 roku zdobył cztery Oscary i doczekał się kilku kontynuacji, w tym ostatniej "Matrix Zmartwychwstania" z 2021 roku.

"Matrix" - filozoficzne inspiracje

Aby jak najlepiej wczuć się w rolę Neo, Keanu Reeves otrzymał od twórców filmu listę lektur, które miały pomóc mu zrozumieć głębsze znaczenie filmu oraz świat, w którym działa jego postać. Wśród zalecanych dzieł znalazły się takie tytuły jak "Symulakry i symulacja" Jeana Baudrillarda, analizująca współczesne społeczeństwo, "Out of Control" Kevina Kelly'ego oraz "Introducing Evolutionary Psychology" Dylana Evansa, wprowadzająca w zagadnienia psychologii ewolucyjnej.

Podobieństwa do "Ghost in the Shell"

Według Slash Film, "Matrix" wykazuje liczne podobieństwa do "Ghost in the shell", anime z 1995 roku, przedstawiającego społeczeństwo przyszłości, w którym główni bohaterowie starają się złapać hakera o pseudonimie "Władca marionetek". Twórcy "Matrixa" otwarcie przyznali, że czerpali inspirację z tego anime. Film zawiera wiele elementów wizualnych zaczerpniętych z japońskiej animacji, a także podobne motywy, takie jak odkrywanie przez bohaterów prawdziwej natury ich istnienia.

"Matrix" - wybór obsady

Dla wielu fanów "Matrixa" trudno sobie wyobrazić kogoś innego w roli Neo niż Keanu Reevesa. Jednakże, jak podaje Koimoi, pierwotnie to Johnny Depp był pierwszym wyborem na tę postać. Inne gwiazdy, które były brane pod uwagę to Brad Pitt, Val Kilmer oraz Will Smith, który ostatecznie odrzucił ofertę, nie rozumiejąc w pełni koncepcji filmu.

Podobnie w przypadku roli Trinity, mimo że Carrie-Anne Moss, która ostatecznie ją zagrała, nie miała wcześniej znaczących ról w filmografii, rozważane były takie aktorki jak Salma Hayek, Sandra Bullock, a nawet Madonna. Jada Pinkett Smith uczestniczyła nawet w testowych nagraniach, jednak twórcy zdecydowali się na Moss.

Produkcja w Australii

Podjęcie decyzji o realizacji filmu "Matrix" w Sydney w Australii pozwoliło twórcom zaoszczędzić znaczne środki. Jak podaje Showbiz CheatSheet, Warner Bros. oszacowało, że produkcja filmu w Stanach Zjednoczonych mogłaby kosztować około 95 milionów dolarów, jednak rzeczywisty budżet filmu zamknął się kwotą 60 milionów dolarów. Te oszczędności przyniosły znaczne korzyści, gdyż "Matrix" osiągnął globalne przychody w wysokości 463 milionów dolarów.

Inspiracje hongkońskim kinem akcji

W "Matrixie" obecne są sceny walk, inspirowane hongkońskim kinem akcji. Reżyserzy zdecydowali się na współpracę z chińskim choreografem sztuk walki, Yuenem Woo-pingiem. Aby przygotować się do tzw. "wire fu", aktorzy przeszli intensywne treningi trwające kilka miesięcy. Po pierwszym treningu Yuen Woo-ping zauważył, że członkowie obsady nie są przygotowani do wykonywania skomplikowanych scen kaskaderskich.

Proces ten był szczególnie męczący dla Keanu Reevesa, który w trakcie przygotowań zataił informacje o swoim stanie zdrowia. Aktor zmagał się z problemami z kręgami szyjnymi, które wynikały z ucisku rdzenia kręgowego. Ostatecznie Reeves przeszedł operację, która wyłączyła go z treningów na dwa miesiące.

Przypomnieliśmy artykuł, który pierwotnie został opublikowany w kwietniu 2024.

