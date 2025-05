Viktor Krum z "Harry’ego Pottera" skończył 40 lat. Trudno go dziś rozpoznać

Miłośnicy świata czarodziejów na pewno pamiętają Wiktora Kruma, wybitnego zawodnika quidditcha, który pojawił się w czwartej części sagi " Harry Potter i Czara Ognia ". Od premiery minęło prawie 20 lat, a odtwórca tej roli, Stanislav Ianevski, właśnie obchodzi 40. urodziny. Jak zmienił się przez te lata i czym dziś się zajmuje?

Viktor Krum z "Harry’ego Pottera" - co słychać u Stanislava Ianevskiego?

Stanislav Ianevski urodził się 16 maja 1985 roku w Sofii. Światową sławę przyniosła mu właśnie rola Kruma, charyzmatycznego ucznia Durmstrangu, który zawitał do Hogwartu na Turniej Trójmagiczny. Jego filmowy romans z Hermioną Granger rozpalał wyobraźnię fanów na całym świecie. Wówczas zachwycał atletyczną sylwetką i surowym spojrzeniem, które idealnie wpisywały się w wizerunek sportowca z magicznego świata.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Małe miłości" [trailer] materiały prasowe

Choć debiut w hollywoodzkiej produkcji wydawał się idealnym początkiem międzynarodowej kariery, Ianevski obrał inną drogę. W 2007 roku zagrał w filmie grozy "Hostel: Part II", a cztery lata później pojawił się w bułgarskim serialu "Pod prikritie" jako Angel Yakimov. Pojawia się sporadycznie w różnych projektach filmowych, choć żaden z nich nie przyniósł mu rozgłosu na miarę roli w uniwersum Harry’ego Pottera.

W ostatnich latach Ianevski zyskał drugie życie w mediach społecznościowych. Na Instagramie jego profil obserwuje ponad 270 tysięcy osób. Aktor chętnie dzieli się tam codziennymi aktywnościami, pokazując m.in. treningi, podróże i okazjonalne wspomnienia związane z filmową sagą. W 2023 roku spotkał się nawet z Tomem Feltonem, odtwórcą roli Draco Malfoya, co wywołało falę nostalgii wśród fanów.

Instagram Post Rozwiń

Mimo że nie jest aktywny na dużym ekranie, Ianevski nie stracił kontaktu z fanami. Regularnie bierze udział w konwentach, eventach i spotkaniach dedykowanych fanom serii o młodym czarodzieju. Jego obecność na tego typu wydarzeniach potwierdza, jak wielką sympatią nadal darzą go wielbiciele "Harry’ego Pottera".

Jak zmienił się wygląd Stanislava Ianevskiego?

Wiktor Krum, którego wielu pamięta jako przystojnego i wysportowanego nastolatka, dziś prezentuje się zupełnie inaczej. Stanislav Ianevski ma teraz gęsty zarost, dłuższe włosy i sylwetkę, która nadal zdradza zamiłowanie do aktywności fizycznej. Mimo upływu lat jego charyzma pozostała niezmieniona, a spotkanie go na żywo to wciąż duże przeżycie dla fanów sagi.

Instagram Rolka Rozwiń

Zobacz też:

Niegdyś znał go każdy Polak. Kultowy serial zniszczył wszystko

Gwiazda "Pottera" w hicie HBO. Zmiana tak wielka, że fani go nie poznali

Serialowy "Harry Potter": Wierniejsza adaptacja czy powtórka z rozrywki?