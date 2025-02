Ten polski film podbił świat. Nawet Martin Scorsese go poleca

Decyzja o ekranizacji "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego była dla Andrzeja Wajdy ryzykownym krokiem. Krytycy i współpracownicy obawiali się, że przeniesienie dramatycznego poematu na ekran nie odda jego wielowymiarowości. Sam Daniel Olbrychski nie wierzył w ten pomysł i próbował odwieść reżysera od realizacji filmu. Wajda jednak się uparł, a efekt jego pracy przeszedł do historii polskiej kinematografii.

Reklama

Wajda nie posłuchał krytyków. Ekranizacja "Wesela" była ryzykownym krokiem

Dramat Wyspiańskiego od dekad uznawany był za jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury. Wielokrotnie wystawiano go na deskach teatrów, ale nikt wcześniej nie odważył się przenieść go na ekran. Wajda postanowił to zrobić, mimo że w środowisku filmowym pojawiały się głosy sprzeciwu.

Krytycy obawiali się, że filmowa adaptacja nie odda poetyckości oryginału i zgubi jego wielowarstwowy przekaz. W PRL temat narodowych wad i podziałów społecznych mógł też budzić kontrowersje. Sam Daniel Olbrychski, który wcielił się w Pana Młodego, miał duże wątpliwości.

"Byłem jednym z największych przeciwników ekranizacji 'Wesela'. Mówiłem Andrzejowi: 'Jak chcesz, to rób, jak chcesz, to ci zagram, ale to jest błąd. Wiersz w kinie?

Przecież to jest napisane dla teatru'" — wspominał Olbrychski w jednym z wywiadów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ludzie" [trailer] materiały prasowe

Sukces "Wesela" zaskoczył nawet sceptyków

Mimo początkowych obaw film okazał się triumfem artystycznym i jednym z najważniejszych dzieł w dorobku Wajdy. Publiczność i krytycy docenili jego wizję, a "Wesele" stało się inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców.

Sukces filmu w dużej mierze wynikał z dbałości reżysera o wierność oryginałowi. Do pracy nad scenariuszem zaprosił Andrzeja Kijowskiego, podkreślając, że tekst musi pozostać jak najbliższy dramatowi Wyspiańskiego. Jedyną istotną zmianą było przeniesienie miejsca akcji - zamiast w bocznej izbie, jak w sztuce, wszystko rozgrywało się w tanecznej sali.

Zdjęcia Witolda Sobocińskiego i muzyka Stanisława Radwana nadały filmowi wyjątkowy klimat, a obsada stworzyła niezapomniane kreacje. Ewa Ziętek jako Panna Młoda, Daniel Olbrychski w roli Pana Młodego czy Franciszek Pieczka jako Czepiec sprawili, że film do dziś cieszy się uznaniem.

"Wesele" docenione przez Martina Scorsese

Film odniósł sukces nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastián zdobył Srebrną Muszlę, a w 2014 roku trafił do prestiżowego zestawienia "Martin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema". Legendarny reżyser uznał "Wesele" za jedno z arcydzieł polskiego kina i wybrał je do prezentacji w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie.

Choć początkowo wielu nie wierzyło w ten projekt, Wajda udowodnił, że jego wizja była słuszna. Dziś "Wesele" pozostaje jednym z najważniejszych polskich filmów i dowodem na to, że w sztuce warto podejmować ryzyko.

Zdjęcie Martin Scorsese / Mike Coppola/Getty Images for TCM

Zobacz też: Daniel Olbrychski pierwszym bohaterem cyklu "Człowiek z filmu"