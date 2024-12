Tajemnica kultowego filmu. Twórca był pewien, że nikt tego nie zauważy

Andy Dufresne, bankier z Maine, trafia do więzienia Shawshank w 1947 roku. W zakładzie zaprzyjaźnia się z Redem, który pomaga mu zdobyć młotek i plakaty kryjące tajemniczy tunel. Andy zaczyna pracę w pralni, gdzie staje się ofiarą gangu "Siostry". Sytuacja zmienia się, gdy dzięki wiedzy finansowej zyskuje przychylność strażników i naczelników, co zapewnia mu względne bezpieczeństwo.

Z czasem bohater rozwija więzienną bibliotekę i pomaga innym więźniom w edukacji, choć jego lojalność wobec naczelnika Nortona prowadzi go do moralnych dylematów. Kluczowym momentem jest odkrycie przez Tommy’ego, że Andy jest niewinny. Naczelnik ignoruje dowody i każe zabić Tommy’ego, a Andy’ego zamyka w izolatce. Po wyjściu na wolność Andy ucieka przez tunel, zabierając dowody na korupcję naczelnika. Rok później jego przyjaciel Red również odzyskuje wolność i odnajduje Andy’ego w Meksyku.

Zdjęcie "Skazani na Shawshank" to modelowy przykład fabuły "od zera do bohatera" / materiały prasowe

Stephen King o kultowym filmie opartym na mniej znanym opowiadaniu

"Skazani na Shawshank" bazują na opowiadaniu Stephena Kinga "Rita Hayworth and Shawshank Redemption" z tomu "Cztery pory roku". Choć King słynie z literatury grozy, to właśnie ta inspirująca historia zdobyła serca widzów.

Sam autor początkowo wątpił w powodzenie adaptacji. "Scenariusz jest świetny, ale za dużo w nim gadania" - przyznał w jednym z wywiadów. Mimo to, Frank Darabont, reżyser filmu, przekonał go do sprzedaży praw za symboliczny czek na tysiąc dolarów. Po premierze King odesłał ten czek oprawiony w ramkę z notatką: "To była dobra inwestycja".

Film początkowo nie odniósł sukcesu kasowego, co było efektem silnej konkurencji, m.in. "Pulp Fiction" i "Forresta Gumpa". Z czasem jednak zyskał status klasyki, a King określił go jako jedną z najlepszych adaptacji swojej twórczości.

Detale, których miało nie być

Jednym z ciekawych detali, które wywołały dyskusję między Kingiem a Darabontem, był wygląd tunelu, którym Andy uciekł z Shawshank. King uważał, że jest on zbyt perfekcyjny - wręcz nienaturalny, jak na ręczną pracę więźnia. Darabont jednak uspokajał: "Widzowie tego nie zauważą, bo będą zbyt zajęci płakaniem". I miał rację - emocjonalna siła tej sceny przyćmiła wszelkie drobne niedoskonałości.

Z okazji 20-lecia premiery King podzielił się również anegdotą z pierwszego wspólnego seansu z Darabontem. Podczas finałowej sceny reżyser martwił się o wygląd makijażu Tima Robbinsa, który wydawał mu się "zbyt płynny". King z uśmiechem odpowiedział: "Nie martw się, ludzie będą płakać". To tylko pokazuje, jak doskonale twórcy rozumieli emocjonalny wymiar filmu.

Analiza i interpretacje filmu

"Skazani na Shawshank" oferują bogactwo symboliki, co czyni je dziełem otwartym na interpretacje. Wiele osób dostrzega w postaci Andy’ego alegorię mesjasza, którego cierpienie prowadzi do odkupienia współwięźniów. Nawet miejsce ucieczki - Zihuatanejo - przypomina raj, gdzie można odnaleźć spokój i wolność.

Krytyk Mark Kermode polemizuje z religijną interpretacją, widząc w Andy’m postać oświeceniową. Według niego bohater nie dąży do odkupienia, lecz oferuje współwięźniom narzędzia edukacji i nadzieję na nowe życie.

Film można także odczytać jako metaforę życia każdego człowieka. Mury Shawshank symbolizują rutynę, która nas ogranicza, a ucieczka Andy’ego to odwaga wyjścia poza strefę komfortu. Postać Brooksa, który nie potrafi odnaleźć się na wolności, pokazuje, jak trudno jest porzucić nawyki, które definiowały nasze życie.

"Skazani na Shawshank": ponadczasowość mimo braku nagród

Mimo siedmiu nominacji do Oscara, film nie zdobył żadnej statuetki. Jednak brak nagród nie wpłynął na jego popularność. Dzieło Darabonta stało się symbolem siły przyjaźni, nadziei i determinacji, trafiając do kolejnych pokoleń widzów. "Skazani na Shawshank" nie tylko zachwycają, ale też inspirują, przypominając, że w każdym z nas drzemie siła, by pokonać najtrudniejsze przeszkody.

