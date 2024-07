"Diabeł ubiera się u Prady": Gwiazdorska obsada w kultowych rolach

"Diabeł ubiera się u Prady" to film z 2006 roku w reżyserii Davida Frankela, będący adaptacją powieści Lauren Weisberger pod tym samym tytułem. W rolach głównych wystąpiły Meryl Streep oraz Anne Hathaway. W obsadzie znaleźli się również Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier czy Daniel Sunjata.

Komediodramat łączy w sobie elementy satyry i ukazuje absurdy świata mody. Fabularnie skupia się wokół Andy Sachs (Hathaway), dziennikarki, która nieoczekiwanie dostaje pracę jako druga asystentka Mirandy Priestly (Streep), wpływowej redaktor naczelnej magazynu mody "Runway". Andy musi szybko nauczyć się poruszać w świecie pełnym blichtru, presji i bezwzględnych wymagań. Z biegiem czasu zaczyna zmieniać swój styl życia, co wpływa na jej relacje z przyjaciółmi i chłopakiem.

Reklama

Film zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności, a Meryl Streep za swoją rolę otrzymała nominację do Oscara. Niedawno ukazały się informacje, że prace nad sequelem trwają. Produkcją ma zająć się Disney. W rozmowach odnośnie potencjalnych angaży uczestniczą gwiazdy oryginału z 2006 roku: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci. Mówi się również o powrocie reżysera Davida Frankela oraz producentki Wendy Finerman.

Tak wyglądała obsada w 2006 roku:

Na zdjęciu widzimy kolejno aktorów: Stanley Tucci (wtedy 46 lat), Meryl Streep (57 lat), Adrian Grenier (31 lat), Anne Hathaway (24 lata), Emily Blunt (23 lata) i Daniel Sunjata (35 lat). Od premiery minęło 18 lat. Jak popularne i uwielbiane gwiazdy komediodramatu wyglądają dziś?

Zdjęcie Obsada "Diabeł ubiera się u Prady" na premierze filmu / Sylvain Gaboury / Contributor / Getty Images

Meryl Streep

Pochodząca z Summit Meryl Streep ma obecnie 75 lat i jest jedną z najbardziej uznanych aktorek w historii kina. Ciężko wybrać zaledwie kilka jej niezapomnianych ról, lecz z pewnością pamiętamy ją jako Sophie Zawistowską w "Wyborze Zofii" oraz Margaret Thatcher w "Żelaznej Damie", za które zdobyła Oscary. W filmie "Diabeł ubiera się u Prady" wcieliła się w postać Mirandy Priestly, niezwykle wymagającej i bezwzględnej redaktor naczelnej magazynu mody "Runway". Streep za tę rolę zdobyła nominację do Oscara, wygrała Złotego Globa i nagrodę Satelita, a jej kreacja stała się ikonicznym obrazem w popkulturze. Mimo upływu lat, aktorka nie przestaje olśniewać swoim wyglądem. Na czerwonych dywanach prezentuje się elegancko i z klasą, wybierając stroje, które podkreślają jej dojrzałą urodę. Wciąż zachwyca również swoimi charakterystycznymi srebrzysto-blond włosami.

Zdjęcie Meryl Streep / AFP

Anne Hathaway

Anne Hathaway również nie może narzekać na brak rozpoznawalności w Hollywood. Największą sławę przyniosły jej role Mii Thermopolis w "Pamiętniku księżniczki" oraz nagrodzona Oscarem - Fantine w "Les Misérables: Nędznicy". W filmie "Diabeł ubiera się u Prady" wcieliła się w postać Andy Sachs, młodej i ambitnej absolwentki dziennikarstwa, która zostaje asystentką wpływowej redaktor naczelnej. Andy, początkowo niepewna i niedoświadczona w świecie mody, z czasem pokazuje swoją determinację i zdolność do adaptacji w trudnych warunkach. Pochodząca z Brooklynu aktorka za tę rolę zdobyła ogromne uznanie krytyków i publiczności. Obecnie ma obecnie 41 lat i wciąż czaruje promiennym uśmiechem, charyzmą i pewnością siebie. Od lat prezentuje się w ciemnych włosach, które idealnie kontrastują z jej elegancką urodą.

Zdjęcie Anne Hathaway / STEFANO RELLANDINI / AFP

Stanley Tucci

Pochodzący z Peekskill 63-letni Stanley Tucci spełnia się nie tylko w roli aktora, lecz również reżysera. Do jego najbardziej znanych angaży należą przebojowy Caesar Flickerman w serii "Igrzyska śmierci" oraz przerażająca postać George'a Harveya w "Nostalgii anioła", za którą Akademia nominowała go do Oscara. W komediodramacie z 2006 roku zagrał Nigela, lojalnego i doświadczonego dyrektora artystycznego magazynu mody "Runway". Nigel jest postacią, która balansuje między wymaganiami Mirandy Priestly a wspieraniem młodszych pracowników takich, jak Andrea. Jego postać była zdecydowanym faworytem wśród fanów i ciężko się dziwić - Tucci niezmiennie zaraża charyzmą z ekranu. W poszczególnych rolach pomaga mu również charakterystyczny wygląd, który łatwo dostosować do nowych postaci filmowych.

Zdjęcie Stanley Tucci / DAVID LEVENSON / Getty Images

Emily Blunt

Emily Blunt już długo szlifuje swoją karierę aktorską, ale niedawno zrobiło się o niej jeszcze głośniej za sprawą solidnych angaży w "Oppenheimerze", "Kaskaderze" czy, wyreżyserowanym przez jej męża Johna Krasinskiego, "Cichym miejscu". W komediodramacie "Diabeł ubiera się u Prady" odegrała rolę Emily Charlton, pierwszej asystentki Mirandy Priestly. Emily to postać niezwykle ambitna i oddana swojej pracy, która często przejawia surowość i sarkazm, zwłaszcza wobec nowej współpracownicy Andy Sachs. Pochodząca z Londynu gwiazda ma obecnie 41 lat i na co dzień spełnia się w roli matki dwóch córek. Jej wygląd zdecydowanie najbardziej różni się od postaci, którą zagrała w 2006 roku. Od lat prezentuje się w długich blond włosach i czaruje uśmiechem na czerwonych dywanach. Fani uwielbiają ją za jej szczery i zabawny charakter.

Zdjęcie Emily Blunt / AxelleBauer-Griffin / Getty Images

Adrian Grenier

Adrian Grenier, pochodzący z Santa Fe w stanie Nowy Meksyk, ma obecnie 47 lat i jest znany głównie ze swoich ról w filmach i serialach telewizyjnych. Największą sławę przyniosła mu rola Vincenta Chase'a w serialu "Ekipa". W filmie "Diabeł ubiera się u Prady" zagrał Nate'a, szefa kuchni i chłopaka głównej bohaterki. Z czasem jego postać staje się coraz bardziej sfrustrowana zmieniającym się stylem życia Andy, wynikającym z jej wymagającej pracy. Nate stanowi ważny kontrapunkt dla świata mody, w którym zanurza się bohaterka Hathaway. Adrien Grenier wciąż zachwyca nieodparrtym urokiem, mimo upływu lat. Jego charakterystyczne, gęste kręcone włosy teraz bywają krótsze, ale w połączeniu z szerokim uśmiechem zdecydowanie dodają mu młodzieńczego wdzięku.

Zdjęcie Adrian Grenier / Rick Kern / Getty Images

Daniel Sunjata

Najbardziej rozpoznawalne role Daniela Sunjaty to Franco Rivera w serialu "Ekipa ratunkowa" oraz Paul Briggs w "Graceland". W filmie z 2006 roku wcielił się w postać Jamesa Holta, utalentowanego projektanta mody. James Holt to postać pełna charyzmy i kreatywności, która odgrywa kluczową rolę w fabule, szczególnie w kontekście kariery i przemian w świecie mody. Aktor pochodzący z Evanston w stanie Illinois, ma obecnie 52 lata i zdecydowanie zmienił się od czasu zdjęć do filmu "Diabeł ubiera się u Prady". Dziś zachwyca dojrzałym wyglądem, lekkim zarostem i krótko ściętymi włosami.

Zdjęcie Daniel Sunjata / Michael Kovac / Getty Images

Zobacz też: "Diabeł ubiera się u Prady" ma szansę na powrót! A co z Anne Hathaway?