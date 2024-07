"Diabeł ubiera się u Prady" ma szansę na powrót! A co z Anne Hathaway?

Wychodzi na to, że diaboliczna Miranda Priestley powróci w nowej produkcji, do której scenariusz ponownie napisze Aline Brosh McKenna, a za reżyserskimi sterami prawdopodobnie znów stanie Wendy Finerman! Co wiemy o kontynuacji filmu "Diabeł ubiera się u Prady"?

Anne Hathaway powróci?

Niedawno informowaliśmy, że obsada nowego projektu jeszcze nie została potwierdzona, a Disney nie potwierdził żadnych doniesień. Teraz jednak dowiadujemy się, że Anne Hathaway jest już w trakcie rozmów dotyczących powrotu w sequelu filmu "Diabeł ubiera się u Prady", a wraz z nią inne gwiazdy pierwszej części: Meryl Streep, Emily Blunt i Stanley Tucci.



Media wciąż wyczekują oficjalnego potwierdzenia ze strony Disneya.

Kontynuacja nie została potwierdzona, ale serwis "Puck" zasugerował pewne tropy, które mogą pojawić się w nowym filmie. W nowym filmie Priestly wciąż jest szefową magazynu "Runway", który musiał przejść przez poważne problemy finansowe i obecnie musi walczyć o przetrwanie na rynku wydawniczym.

"Diabeł ubiera się u Prady": O czym jest film?

Produkcja z 2006 roku pozwoliła nam podziwiać na ekranie wspaniałe aktorskie trio: Meryl Streep w roli Mirandy Priestley, Emily Blunt jako Emily Charlton o raz Anne Hathaway w roli Andrei. Film powstał na podstawie książki o tym samym tytule i skupia się na postaci Andrei, która marzy o jednej z najbardziej pożądanych posad w branży wydawniczej — bycie asystentką budzącej grozę Mirandy Priestly. Produkcja spotkała się na świecie ze sporym zainteresowaniem i zarobiła na świecie ponad 200 milionów dolarów.