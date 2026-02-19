Niesłusznie zapomniane arcydzieło PRL-u. Film nadal robi wrażenie

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

"Pójdziesz ponad sadem" to niemal zapomniana adaptacja powieści Ryszarda Binkowskiego. Bohaterem produkcji jest młody mężczyzna, który stoi przed życiowym dylematem. Co jest ważniejsze - rodzinne tradycje czy możliwość rozwoju w większym mieście? Film został doceniony przez krytyków i wywołał zainteresowanie stawiającym wówczas pierwsze kroki aktorem Krzysztofem Stroińskim.

Młoda kobieta w białej sukni ślubnej, z kwiatami we włosach, siedzi obok mężczyzny w czarnym garniturze i białej muszce. Oboje mają poważne wyrazy twarzy, wokół widoczne są rośliny oraz fragment ozdobnej ramy na ścianie.
"Pójdziesz ponad sadem"filmpolski.pl

"Pójdziesz ponad sadem" (1974) jest historią chłopaka ze wsi, który na przekór rodzinnym tradycjom i stereotypom podejmuje uporczywą walkę o lepsze życie, zdobywając wykształcenie i uznanie otoczenia.

"Pójdziesz ponad sadem": zapomniana perełka PRL-u. O czym opowiada film?

Produkcja jest adaptacją psychologiczno-obyczajowej powieści Ryszarda Binkowskiego. Pisarz pracował nad scenariuszem we współpracy z reżyserem filmu, Waldemarem Podgórskim.

Zrealizowane w Łodzi dzieło skupia się na losach dwóch braci Józka (Józef Osławski) i Franka (Krzysztof Stroiński). Po śmierci ojca, Józek jako starszy przejmuje gospodarstwo. Franek pragnie kontynuować naukę, postanawia też samemu zarabiać na swoje utrzymanie. Zaczyna pracować jako wózkarz w fabryce włókienniczej, jednocześnie ucząc się w liceum i z uporem dążąc do uzyskania matury. Z czasem zaczyna odczuwać coraz większą potrzebę porzucenia wiejskiego życia. Tym bardziej że jego zmarły ojciec wróżył mu lepszy los i mawiał: "Ty, Franek, pójdziesz ponad sadem".

W fabryce poznaje Ankę (Magdalena Wołłejko), w której wkrótce się zakochuje. Zaproszona na wesela Józka i Zochy (Bożena Dykiel) dziewczyna nie potrafi jednak zaakceptować wiejskich obyczajów i zaczyna odsuwać się od Franka.

"Pójdziesz ponad sadem": obiecująca rola Stroińskiego

Choć dziś niewielu Polaków pamięta o tym kameralnym arcydziele, w latach 70. cieszyło się uznaniem krytyków. Dało również rozpoznawalność wielu młodym gwiazdom, w tym Bożenie Dykiel, dla której kreacja Zochy była jedną z pierwszych filmowych ról. Szczególnie chwalono Krzysztofa Stroińskiego, który zaledwie dwa lata później wystąpił w lubianym serialu "Daleko od szosy". Widzowie docenili także niebanalny sposób przedstawienia środowiska robotniczego oraz rzadko wówczas spotykany, niosący nadzieję wydźwięk dzieła.

Scenarzyści produkcji otrzymali statuetkę podczas festiwalu "Młodzi i Film" w Koszalinie. Tytuł wyróżniono także Nagrodą miasta na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Santarem.

