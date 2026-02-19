"Pójdziesz ponad sadem" (1974) jest historią chłopaka ze wsi, który na przekór rodzinnym tradycjom i stereotypom podejmuje uporczywą walkę o lepsze życie, zdobywając wykształcenie i uznanie otoczenia.

"Pójdziesz ponad sadem": zapomniana perełka PRL-u. O czym opowiada film?

Produkcja jest adaptacją psychologiczno-obyczajowej powieści Ryszarda Binkowskiego. Pisarz pracował nad scenariuszem we współpracy z reżyserem filmu, Waldemarem Podgórskim.

Zrealizowane w Łodzi dzieło skupia się na losach dwóch braci Józka (Józef Osławski) i Franka (Krzysztof Stroiński). Po śmierci ojca, Józek jako starszy przejmuje gospodarstwo. Franek pragnie kontynuować naukę, postanawia też samemu zarabiać na swoje utrzymanie. Zaczyna pracować jako wózkarz w fabryce włókienniczej, jednocześnie ucząc się w liceum i z uporem dążąc do uzyskania matury. Z czasem zaczyna odczuwać coraz większą potrzebę porzucenia wiejskiego życia. Tym bardziej że jego zmarły ojciec wróżył mu lepszy los i mawiał: "Ty, Franek, pójdziesz ponad sadem".

W fabryce poznaje Ankę (Magdalena Wołłejko), w której wkrótce się zakochuje. Zaproszona na wesela Józka i Zochy (Bożena Dykiel) dziewczyna nie potrafi jednak zaakceptować wiejskich obyczajów i zaczyna odsuwać się od Franka.

"Pójdziesz ponad sadem": obiecująca rola Stroińskiego

Choć dziś niewielu Polaków pamięta o tym kameralnym arcydziele, w latach 70. cieszyło się uznaniem krytyków. Dało również rozpoznawalność wielu młodym gwiazdom, w tym Bożenie Dykiel, dla której kreacja Zochy była jedną z pierwszych filmowych ról. Szczególnie chwalono Krzysztofa Stroińskiego, który zaledwie dwa lata później wystąpił w lubianym serialu "Daleko od szosy". Widzowie docenili także niebanalny sposób przedstawienia środowiska robotniczego oraz rzadko wówczas spotykany, niosący nadzieję wydźwięk dzieła.

Scenarzyści produkcji otrzymali statuetkę podczas festiwalu "Młodzi i Film" w Koszalinie. Tytuł wyróżniono także Nagrodą miasta na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Santarem.

