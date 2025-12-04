Nagradzane arcydzieło już na Netfliksie. Polacy uwielbiają ten film

Prawdziwy klasyk kina już na Netfliksie

W 2002 roku Steven Spielberg wyreżyserował film na podstawie książki słynnego oszusta Franka Abagnale'a Jr., który w późniejszym etapie swojego życia został ekspertem od zabezpieczeń. "Złap mnie, jeśli potrafisz" opowiada historię osadzoną w latach 60. XX wieku, gdy młody Frank po rozwodzie rodziców ucieka do Nowego Jorku. Zafascynowany zawodem pilota postanawia podawać się za jednego z nich - tak zaczyna się jego przygoda z nielegalnymi praktykami. Cały czas drepcze mu po piętach agent Carl Hanratty, który próbuje złapać młodego i zdolnego Franka.

W główną rolę w produkcji wcielił się laureat Oscara, Leonardo DiCaprio. Na ekranie u jego boku oglądamy też Toma Hanksa, Christphera Walkena, Martina Sheena, Amy Adams, Jamesa Brolina, Briana Howe, Ellen Pompeo, Elizabeth Banks i Jennifer Garner. Scenariusz do produkcji napisał Jeff Nathanson ("Speed 2: Wyścig z czasem", "Godizny szczytu 2"), muzykę skomponował John Williams, a za zdjęcia odpowiedzialny był Polak - Janusz Kamiński!

Film Stevena Spielberga zarobił aż 352 mln dolarów

Film Spielberga, mimo że musiał czekać aż 22 lata na zrealizowanie (prawa do produkcji zostały sprzedany już w 1980 roku), odniósł spektakularny sukces w kinach. Przy budżecie 50 mln dolarów "Złap mnie, jeśli potrafisz" zarobiło aż 352 mln! Film stał się światowym fenomenem. Polacy uwielbiają go oglądać, gdy leci w telewizji, a teraz produkcja jest dostępna również w ramach abonamentu Netfliksa! Koniecznie nadróbcie ten seans!

"Złap mnie, jeśli potrafisz" zostało okrzyknięte jednym z najlepszych filmów XXI wieku. Jest zdecydowanym klasykiem światowego kina, a Leonardo DiCaprio zagrał w nim jedną ze swoich najlepszych i najbardziej pamiętnych ról. Realizacja Spielberga została nominowana do 15 nagród, w tym dwóch Oscarów, Złotego Globa, czterech nagród BAFTA i wielu innych. Finalnie produkcja zgarnęła aż 7 statuetek.

