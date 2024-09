Jack mógł przeżyć! Aktorka otworzyła scenę z kultowego filmu

"Titanic" to kultowy wyciskacz łez w reżyserii Jamesa Camerona, w którym główne roli zagrali Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Aktorka niedawno pojawiła się w programie "The Late Show with Stephen Colbert" i odtworzyła pamiętną scenę z drzwiami. Czy Jack faktycznie mógł przeżyć?

Zdjęcie Leonardo DiCaprio i Kate Winslet w filmie "Titanic" (1997) / AKPA