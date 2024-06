"Potop" to epicka opowieść, której akcja rozgrywa się w latach 1655-1660, podczas najazdu szwedzkiego na Polskę. Głównym bohaterem jest młody chorąży orszański Andrzej Kmicic (Daniel Olbrychski), który początkowo sprzymierza się z Radziwiłłami, potężnym rodem magnackim kolaborującym ze Szwedami. Zaręczony z Oleńką Billewiczówną (Małgorzata Braunek), Kmicic zostaje uznany za zdrajcę przez swoją narzeczoną i polską szlachtę. Z biegiem czasu zaczyna rozumieć, że Radziwiłłom zależy bardziej na własnych interesach niż na dobru ojczyzny. Aby odkupić swoje winy, podejmuje heroiczną próbę porwania księcia Bogusława (Leszek Teleszyński) i przedstawienia go przed królem Janem Kazimierzem, ale jego plan nie idzie zgodnie z zamierzeniami, co zmusza go do dalszych poświęceń w walce o honor i ojczyznę.

"Potop" - obsada i nagrody

Film w reżyserii Jerzego Hoffmana może pochwalić się imponującą obsadą, w której główne role zagrali czołowi polscy aktorzy. Daniel Olbrychski wcielił się w postać Andrzeja Kmicica, zdobywając uznanie za swoją rolę. Tadeusz Łomnicki zagrał pułkownika Jerzego Michała Wołodyjowskiego, a Władysław Hańcza wcielił się w postać księcia Janusza Radziwiłła. Leszek Herdegen jako Jan Sakowicz oraz Kazimierz Wichniarz jako Jan Onufry Zagłoba dopełniają znakomitej obsady. Film "Potop" zdobył liczne nagrody, w tym Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku w 1974 roku, w kategoriach Najlepszy Film oraz Nagroda Publiczności. Daniel Olbrychski został również nagrodzony za Najlepszą Rolę Męską.

"Potop" (film) - ile trwa?

"Potop" jest jednym z najdłuższych filmów w historii polskiej kinematografii, jego czas trwania wynosi aż 4 godziny i 48 minut. Ta długość pozwala na dogłębne przedstawienie skomplikowanej fabuły i rozwinięcie bogatych wątków historycznych oraz osobistych dramatów bohaterów. Rozciągnięty czas projekcji umożliwia także szczegółowe odwzorowanie realiów XVII-wiecznej Polski, co jest jednym z największych atutów tego epickiego dzieła filmowego.

Gdzie obejrzeć "Potop" online?

Film "Potop" można obejrzeć online na kilku platformach streamingowych. Jest dostępny za darmo w serwisie Ninateka, co jest doskonałą opcją dla tych, którzy chcą zobaczyć ten klasyk polskiego kina bez dodatkowych opłat. Alternatywnie, film można znaleźć w ofercie FilmBox+ oraz TVP VOD, gdzie dostępne są dodatkowe szczegóły dotyczące oglądania. Dzięki różnorodnym platformom, widzowie mają szeroki wybór, by cieszyć się tym historycznym dramatem w najbardziej dogodny dla siebie sposób.

