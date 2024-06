"Kos" to fascynujący dramat historyczny, który przenosi nas do Polski wiosną 1794 roku. Film opowiada o powrocie generała Tadeusza Kościuszki, który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom. Wzburzona sytuacja polityczna kraju staje się tłem dla heroicznych działań generała oraz jego współpracowników, którzy dążą do wyzwolenia ojczyzny spod rosyjskiej dominacji. Wierny przyjaciel Kościuszki, były niewolnik Domingo, towarzyszy mu w tej niebezpiecznej misji. Sytuacja komplikuje się, gdy rosyjski rotmistrz Iwan Dunin rusza tropem Kościuszki z listem gończym, gotów zrobić wszystko, aby uniemożliwić wybuch powstania.

Reklama

W filmie "Kos" występuje plejada znakomitych aktorów, którzy wprowadzają postaci do życia z wielką autentycznością. Bartosz Bielenia wciela się w Ignaca Sikorę, młodego chłopa marzącego o tytule szlacheckim. Jacek Braciak gra Tadeusza "Kosa" Kościuszkę, bohatera narodowego, który staje się symbolem walki o wolność. Jason Mitchell jako Domingo wnosi do filmu elementy lojalności i przyjaźni, natomiast Robert Więckiewicz jako rotmistrz Iwan Dunin przedstawia bezlitosnego przeciwnika. Wśród obsady znajduje się również Agnieszka Grochowska, która wciela się w rolę Pułkownikowej Marii Giżyńskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kos" [trailer] materiały prasowe

"Kos" (2023) - gdzie obejrzeć?

Film "Kos" można obejrzeć na platformie SkyShowtime, która oferuje dostęp do najnowszych produkcji filmowych. Warto śledzić również inne popularne serwisy streamingowe, takie jak Polsat Box Go, Prime Video, czy Player, gdzie film może być dostępny w przyszłości. Dzięki szerokiej dostępności w serwisach online, każdy widz może cieszyć się historią pełną napięcia, historycznych wydarzeń i znakomitej gry aktorskiej w dowolnym miejscu i czasie.

Zobacz też:

Młodzi i Film: Nowe polskie kino, szczere rozmowy i wypady nad morze

Wciągająca opowieść o polskiej mafii – sprawdź, gdzie zobaczyć "Jak zostałem gangsterem"

Film o Kubie Błaszczykowskim: "Potykałem się wiele razy" - zobacz poruszający dokument