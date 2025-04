"Harry Potter" otworzył mu wszystkie drzwi. Później prawie sięgnął dna

Co działo się z Tomem Feltonem po zakończeniu serii?

Po sukcesie filmowej sagi Felton próbował swoich sił w amerykańskim przemyśle filmowym. Przeprowadził się do Los Angeles, gdzie brał udział w kolejnych produkcjach i rozwijał swoją karierę. Życie zawodowe wydawało się układać, ale to, co działo się poza kamerami, było już mniej oczywiste.

W wydanej kilka lat później książce "Po drugiej stronie różdżki" aktor postanowił wrócić do tamtych chwil. Opisał, jak szybko można się pogubić, kiedy świat wokół nieustannie domaga się perfekcji, a rytm życia wyznaczają kolejne zobowiązania. To właśnie wtedy zaczęły się pojawiać trudności, które z czasem stały się nie do zignorowania.

Aktor, który musiał się zatrzymać i spojrzeć w głąb siebie

Felton nie ukrywa, że w pewnym momencie zaczął żyć zbyt intensywnie. W książce wspomina o codziennych schematach, które z pozoru wyglądały niewinnie, ale z czasem zaczęły przysłaniać wszystko inne. Zatracenie się w używkach - jak sam pisał - może przyjść niepostrzeżenie.

Dopiero rozmowy z bliskimi i ich reakcje pomogły mu zrozumieć, że coś wymaga zmiany. Początkowo nie było łatwo przyjąć pomoc, ale kiedy nadszedł odpowiedni moment, aktor podjął decyzję, by zawalczyć o siebie. Jak przyznał w swojej książce, była to jedna z najtrudniejszych, ale i najważniejszych decyzji w jego dorosłym życiu.

Tom Felton szczerze o drodze do równowagi

W swojej autobiografii Felton nie stawia się w roli bohatera. Nie tłumaczy się, nie szuka winnych. Wręcz przeciwnie - pokazuje, że prawdziwa siła nie polega na tym, by być zawsze silnym, ale by umieć powiedzieć: "potrzebuję pomocy".

Jego historia to przykład tego, że nawet ci, którzy dorastali na oczach milionów widzów, mogą przeżywać momenty zagubienia. I że zawsze warto dać sobie szansę na zmianę.

