67-letnia aktorka zachwyciła w Cannes. Czerwony dywan należał do niej

MacDowell od początku swojej kariery była w centrum uwagi dziennikarzy modowych. Nie tylko z racji noszonych przez nią strojów. Kilka lat temu zwrócono uwagę, że słynąca z bujnych loków aktorka nie ukrywa siwych włosów.

Andie MacDowell o zaletach siwych włosów

W wywiadzie udzielonym "The Sunday Times" w 2021 roku gwiazda wyjawiła, że nie chodziło jej wyłącznie o uwolnienie się spod jarzma regularnych wizyt u fryzjera mających na celu zatuszowanie odrostów. Zdradziła, że skorzystało na tym jej życie miłosne. Aktorka zasugerowała, że siwizna skutecznie odstrasza niedojrzałych, płytkich mężczyzn, którzy poszukując partnerki, skupiają się jedynie na wyglądzie.

Zdjęcie Andie MacDowell w Cannes w 2025 roku / Doug Peters - PA Images / Contributor / Getty Images

Do pozostania przy siwych włosach zachęciły ją też entuzjastyczne reakcje otoczenia. "Z ulgą przyjęłam to, że nie spotkałam się z negatywnym odbiorem. Wszyscy byli bardzo życzliwi. Co jest wspaniałe, bo naprawdę polubiłam tę fryzurę. Czuję się w niej bardzo komfortowo" - zaznaczyła aktorka.

Drugiego dnia festiwalu w Cannes w 2025 roku aktorka zdecydowała się spiąć swoje włosy, uwalniając jedynie grzywkę loków. Efekt był piorunujący.

Andie MacDowell. Kariera

Andie MacDowell jest znana dzięki występom w filmach "Seks, kłamstwa i kasety wideo", "Zielona karta", "Dzień świstaka", "Cztery wesela i pogrzeb" oraz "Mężowie i żona". Otrzymała specjalny Zloty Glob i Puchar Volpiego w Wenecji za udział w obsadzie "Na skróty" Roberta Altmana.

W jej ślady poszła jej córka Margaret Qualley. Ostatnio mogliśmy ja oglądać między innymi w głośnej "Substancji" Coralie Fargeat.

Zdjęcie Andie MacDowell w Cannes w 2025 roku / Arnold Jerocki / Contributor / Getty Images