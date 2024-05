Znany aktor napadnięty na ulicach Nowego Jorku. W jakim jest stanie?

Steve Buscemi, aktor znany z "Wściekłych psów", "Ghost World" i "Rodziny Soprano", został napadnięty podczas spaceru po Kips Bay w Manhattanie. Laureat Złotego Globu trafił do szpitala. To kolejny atak na znaną osobę, do którego doszło w ostatnim czasie na ulicach Nowego Jorku.

Zdjęcie Steve Buscemi / Maria Moratti / Contributor / Getty Images