Uznany film prosto z kin trafia na streaming. Od dziś zobaczycie go w domu

"Rodzaje życzliwości": Film trafia na VOD

"Rodzaje życzliwości" to zbiór trzech historii, w których śledzimy losy trójki bohaterów i ich niecodziennych problemów. Jak to u Lanthimosa opowieści są dość absurdalne i przyprawione sporą dozą humoru. Film zadebiutował na ekranach kin 6 września, a od dziś (14 listopada) można go obejrzeć na Disney+.

"Rodzaje życzliwości": Obsada nowego filmu reżysera "Biednych istot"

Podobnie jak w nagrodzonych czterema Oscarami "Biednych istotach" , w głównej roli w nowym filmie Yorgosa Lanthimosa zobaczymy Emmę Stone . Kreacja Belli w tej ostatniej produkcji przyniosła jej drugą w karierze statuetkę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

W "Radzajach życzliwości" zobaczymy również inne gwiazdy "Biednych istot": Willema Dafoe i Margaret Qualley , a także Joe Alwyna , który wystąpił u boku Stone w poprzednim filmie Lanthimosa, czyli "Faworycie" . W obsadzie znaleźli się ponadto: Jesse Plemons , Hong Chau , Hunter Schafer i Mamoudou Athie .

Yorgos Lanthimos: Wizjoner kina

Yorgos Lanthimos jest uważany za jednego z najważniejszych przedstawicieli greckiej nowej fali. Reżyser zdobył światowe uznanie między innymi dzięki projektom takim jak "Lobster" (2015) czy "Zabicie świętego jelenia" (2017). Mające premierę w zeszłym roku "Biedne Istoty" zdobyły aż 11 nominacji do Oscara i odniosły aż cztery zwycięstwa, w tym w kategorii "Najlepsza aktorka pierwszoplanowa" (Emma Stone).

