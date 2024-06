O czym jest film "Strażnicy Galaktyki: Volume 3"?

"Strażnicy Galaktyki: Volume 3" to najnowsza odsłona przygód naszych ulubionych odmieńców z uniwersum Marvela. Po tragicznych wydarzeniach związanych z Thanos'em, Strażnicy próbują odbudować swoje życie na Knowhere, którą nabyli od Kolekcjonera. Peter Quill, wciąż wstrząśnięty stratą Gamory, stara się odnaleźć sens i zjednoczyć zespół, aby bronić wszechświata. Głównym wątkiem filmu jest jednak przeszłość Rocketa, która powraca, by nawiedzić drużynę. Strażnicy muszą podjąć niebezpieczną misję ratowania jego życia, co może okazać się ich największym wyzwaniem i potencjalnym końcem ich wspólnej podróży.

Obsada filmu "Strażnicy Galaktyki: Volume 3"

Obsada filmu "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" ponownie gromadzi znane i lubiane twarze. Chris Pratt powraca jako Peter Quill/Star-Lord, prowadząc zespół w ich najnowszej misji. W filmie zobaczymy także Zoe Saldanę jako Gamorę, Dave'a Bautistę jako Draxa, Vin Diesela użyczającego głosu Grootowi oraz Bradleya Coopera jako głos Rocketa. Ponadto, w filmie występują Karen Gillan jako Nebula oraz Pom Klementieff jako Mantis. Reżyserem filmu jest James Gunn, który ponownie wprowadza widzów w pełen humoru i emocji świat Strażników Galaktyki.

Gdzie obejrzeć "Strażnicy Galaktyki Volume 3"?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie obejrzeć "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" online, masz kilka opcji do wyboru. Film dostępny jest na platformach Disney+ oraz Premiery Canal+, gdzie można go oglądać w ramach abonamentu. Dla tych, którzy wolą wypożyczyć lub kupić film, dostępne są opcje na platformach Megogo, Rakuten TV, Player, Prime Video, Apple TV oraz Play Now. Dzięki różnorodnym platformom streamingowym, każdy może znaleźć dogodny sposób na oglądanie tego ekscytującego filmu w dowolnym miejscu i czasie.

"Strażnicy Galaktyki: Volume 3" to film, który zdecydowanie warto obejrzeć, zwłaszcza dla fanów Marvela i wcześniejszych części serii. James Gunn ponownie dostarcza pełną emocji, humoru i dynamicznych scen akcji opowieść, która łączy w sobie dramatyczne wątki z przeszłości bohaterów oraz ich nowe, ekscytujące przygody.

