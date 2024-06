O czym jest film "Spider-Man: Poprzez multiwersum"?

"Spider-Man: Poprzez multiwersum" to emocjonująca kontynuacja przygód Milesa Moralesa, młodego bohatera z Brooklynu, który zyskał niesamowite moce Spider-Mana. W tej części, Miles zostaje przeniesiony do multiwersum, gdzie spotyka innych Spider-Manów z różnych rzeczywistości. Razem z Gwen Stacy, inną Spider-Woman, stają przed wyzwaniem ochrony świata przed groźnymi przeciwnikami. W miarę jak nowi przyjaciele spierają się o najlepsze metody walki z niebezpieczeństwem, Miles musi zrozumieć, co tak naprawdę znaczy być bohaterem i jak ocalić tych, na których mu zależy.

Film zdobył uznanie krytyków i nagrodę Saturn za najlepszy film animowany.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Poprzez Multiwersum" [trailer 2] materiały prasowe

"Spider-Man: Poprzez multiwersum" - gdzie obejrzeć film online?

Jeżeli zastanawiasz się, gdzie obejrzeć "Spider-Man: Poprzez multiwersum" online, masz kilka możliwości. Film dostępny jest na Polsat Box Go, co jest świetną wiadomością dla subskrybentów tej platformy. Ponadto, można go znaleźć na Max oraz na platformie Premiery Canal+. Dla tych, którzy preferują opcję wypożyczenia lub zakupu, film dostępny jest na TV Smart, Apple TV, Prime Video, Rakuten TV, Player oraz Play Now. Każda z tych platform oferuje wygodny i legalny dostęp do filmu, umożliwiając jego oglądanie w dowolnym miejscu i czasie.

