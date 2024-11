Na ten powrót czekają wszyscy. Gwiazdorska obsada w hicie Netfliksa

Cillian Murphy, wcielający się w serialu w postać Tommy’ego Shelby, powróci w filmie i dodatkowo zajmie się również jego produkcją. We wpisie na platformie X, udostępnionym przez platformę streamingową, przeczytać możemy wypowiedź aktora: "Wygląda na to, że Tommy Shelby jeszcze ze mną nie skończył. Ponowna współpraca ze Stevenem Knightem i Tomem Harperem nad filmową wersją 'Peaky Blinders' jest bardzo satysfakcjonująca. To będzie coś dla fanów".

Reżyser w jednym z wywiadów zapowiadał, że obsada będzie oszałamiająca, jednak nie odsłonił jeszcze wszystkich kart. Kogo na pewno zobaczymy na ekranie?

"Peaky Blinders": film Netfliksa pełen gwiazd

Wiedzieliśmy już, że u boku Murphyego mają wystąpić Rebecca Ferguson ("Diuna"), Barry Keoghan ("Saltburn") oraz Tim Roth ("Wściekłe psy"). Niedawno Variety podało informacje o kolejnych aktorach dołączających do obsady; część z nich to twarze znane z serialu. Do swoich kreacji powrócą Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee oraz Ian Peck. Po raz pierwszy w świecie "Peaky Blinders" widzowie będą mogli zobaczyć Jaya Lycurgo.

