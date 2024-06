Sequel, "Mamma Mia: Here We Go Again", kontynuuje historię Sophie, która ponownie spotyka się z przyjaciółkami swojej matki, Rosie (Julie Walters) i Tanyą (Christine Baranski), na greckiej wyspie Kalokairi. Sophie ogłasza im, że jest w ciąży, lecz boi się, że nie poradzi sobie z wychowaniem dziecka sama. Z pomocą przychodzą jej mąż Sam (Pierce Brosnan) oraz dawni partnerzy Donny, Harry (Colin Firth) i Bill (Stellan Skarsgård). Film pokazuje retrospekcje z młodości Donny (Lily James), która sama wychowywała dziecko, jednocześnie prowadząc grecką willę i śpiewając w girls bandzie.

"Mamma Mia: Here We Go Again" prezentuje nową generację postaci oraz znanych już bohaterów. Lily James wciela się w młodą Donnę, podczas gdy Amanda Seyfried powraca jako Sophie. Meryl Streep ponownie gra Donnę, matkę Sophie, a towarzyszą jej Pierce Brosnan jako Sam, Colin Firth jako Harry oraz Stellan Skarsgård jako Bill. Dzięki retrospekcjom i nowym wątkom, film dostarcza jeszcze więcej emocji i muzycznych przebojów.

"Mamma Mia" 2 (Here we go again) - gdzie obejrzeć?

Film "Mamma Mia: Here We Go Again" dostępny jest na kilku platformach streamingowych. Można go znaleźć na Max oraz Play Now, oferujących abonamenty. Dla tych, którzy wolą wypożyczenie lub zakup, dostępne są opcje na platformach TV Smart (wypożyczenie za 7 zł), Apple TV (wypożyczenie/zakup od 9,99 zł), Prime Video (wypożyczenie/zakup od 9,99 zł) oraz Rakuten TV (wypożyczenie/zakup od 9,99 zł w jakości HD). Każda z tych platform umożliwia wygodne i legalne oglądanie filmu online.

