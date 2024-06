Kultowa Bridget Jones wraca! Zobacz, gdzie obejrzeć wszystkie filmy

"Bridget Jones" to seria filmów opartych na książkach Helen Fielding, które zdobyły ogromną popularność na całym świecie. Główna bohaterka, Bridget Jones, to nieco niezdarna i urocza singielka z Londynu, zmagająca się z codziennymi wyzwaniami, jak kariera, miłość i zdrowy styl życia. Seria składa się z trzech części: "Bridget Jones: Dziennik" (2001), gdzie poznajemy Bridget i jej perypetie z dwoma mężczyznami - nieodpowiedzialnym Danielem Cleaverem i zimnym Markiem Darcym; "Bridget Jones: W pogoni za rozumem" (2004), gdzie Bridget podróżuje do Tajlandii i przeżywa kolejne romantyczne przygody; oraz "Bridget Jones 3" (2016), gdzie będąc singielką po czterdziestce odkrywa, że jest w ciąży, nie będąc pewna, kto jest ojcem - Mark Darcy czy nowy mężczyzna, Jack Qwant.

Seria filmów "Bridget Jones" może pochwalić się znakomitą obsadą, która wniosła do ekranizacji niezwykłą charyzmę i autentyczność. Renée Zellweger w roli tytułowej Bridget Jones zdobyła uznanie krytyków oraz publiczności, ukazując postać zmagającej się z codziennymi wyzwaniami singielki w niezwykle przekonujący i humorystyczny sposób. Colin Firth jako Mark Darcy, z jego charakterystycznym brytyjskim akcentem i eleganckim stylem, doskonale kontrastuje z nieco złowrogim, ale urokliwym Danielem Cleaverem, którego zagrał Hugh Grant. Grant, znany z licznych komedii romantycznych, wniósł do roli Daniela nieodparty wdzięk i swobodę, tworząc niezapomnianą postać, której nie sposób nie polubić.

Gdzie obejrzeć wszystkie trzy części "Bridget Jones"?

Filmy z serii "Bridget Jones" są dostępne na różnych platformach streamingowych i do wypożyczenia. Oto, gdzie można obejrzeć każdą z trzech części:

"Bridget Jones: Dziennik" (2001) Play Now - dostępny w ramach abonamentu.

Netflix - dostępny w ramach abonamentu.

Canal+ Online - dostępny w ramach abonamentu.

Apple TV - możliwość zakupu lub wypożyczenia. "Bridget Jones: W pogoni za rozumem" (2004) Play Now - dostępny w ramach abonamentu.

Netflix - dostępny w ramach abonamentu.

Canal+ Online - dostępny w ramach abonamentu. "Bridget Jones 3" (2016) Play Now - dostępny w ramach abonamentu.

Netflix - dostępny w ramach abonamentu.

Canal+ Online - dostępny w ramach abonamentu.

Apple TV - możliwość zakupu lub wypożyczenia.

Każdą z części można obejrzeć na platformach Play Now, Netflix oraz Canal+ Online w ramach abonamentu, a także na Apple TV z możliwością zakupu lub wypożyczenia.

