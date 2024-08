O czym jest film "Kiler" i jego kontynuacja "Kiler-ów 2-óch"?

"Kiler" to kultowa polska komedia z 1997 roku w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film opowiada historię Jurka Kilera (Cezary Pazura), zwykłego taksówkarza, który przez przypadek zostaje wzięty za groźnego płatnego zabójcę. Niespodziewanie wplątany w świat przestępczy, Jurek szybko odkrywa, że nieporozumienie może działać na jego korzyść. Pomimo prób wyjaśnienia swojej sytuacji, zostaje uwikłany w sieć kłamstw i intryg.

Kontynuacja, "Kiler-ów 2-óch" (1999), to dalsze losy Kilera, który po zdobyciu fortuny stara się prowadzić uczciwe życie, ale przeszłość nie daje mu o sobie zapomnieć. W filmie pojawiają się także nowe postacie, a główny bohater musi stawić czoła nie tylko przestępczym porachunkom, ale i osobistym dylematom.

Film "Kiler" - pełna obsada

Obsada obu filmów to prawdziwa plejada gwiazd polskiego kina. W roli głównej występuje Cezary Pazura jako Jurek Kiler, a partnerują mu takie nazwiska jak Jerzy Stuhr, który wciela się w komisarza Rybę, oraz Małgorzata Kożuchowska jako Ewa Szańska. Niezapomnianą kreację stworzyła także Katarzyna Figura jako Ryszarda "Gabrysia" Siarzewska. Warto również wspomnieć o Januszu Rewińskim w roli Siary, który wnosi do filmu dodatkową dawkę humoru i absurdu. Kontynuacja "Kiler-ów 2-óch" wprowadza nowych bohaterów, takich jak Peter J. Lucas w roli Szakala, co dodaje fabule nowego dynamizmu i napięcia.

Gdzie obejrzeć film "Kiler" i "Kiler-ów 2-óch" online?

Dla tych, którzy chcieliby ponownie zobaczyć przygody Jurka Kilera, oba filmy są dostępne online. Zarówno "Kiler", jak i jego kontynuację "Kiler-ów 2-óch" można obejrzeć na platformie 35mm.online, gdzie dostępne są za darmo.

Ponadto, filmy można znaleźć również na Canal+ Online, co pozwala na łatwy dostęp do tych klasycznych komedii w każdym miejscu i czasie. Dzięki tym platformom, każdy fan polskiego kina może wrócić do niezapomnianych chwil z Kilerem i jego przygodami.

