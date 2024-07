Film "Johnny" to poruszająca historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, która skupia się na relacji między księdzem Janem Kaczkowskim a Patrykiem Galewskim, młodym chłopakiem, który trafia do hospicjum w Pucku na prace społeczne. Patryk, początkowo zbuntowany i zamknięty w sobie, pod wpływem charyzmatycznego księdza Jana odkrywa w sobie empatię i zaczyna dostrzegać wartość życia. Film ukazuje niezwykłą siłę więzi międzyludzkich oraz to, jak ważne jest dawanie drugiej szansy.

Gwiazdorska obsada "Johnny'ego"

W rolach głównych występują Dawid Ogrodnik jako ksiądz Jan Kaczkowski oraz Piotr Trojan jako Patryk Galewski. Ogrodnik, znany z ról w filmach takich jak "Chce się żyć" czy "Ida", wciela się w postać charyzmatycznego duchownego z niezwykłą autentycznością. Trojan natomiast przekonująco oddaje przemianę swojego bohatera, od zbuntowanego młodzieńca do dojrzałego mężczyzny. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Magdalenę Czerwińską, Annę Dymną oraz Marię Pakulnis.

Reklama

Gdzie obejrzeć "Johnny'ego" online?

Film "Johnny" można obejrzeć online na platformach streamingowych Player, Netflix i Max. Można go również wypożyczyć na platformach VOD, takich jak Pod Baranami i Mojeekino.pl.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Substancja" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

"Titanic" właśnie zacumował na streamingu! Pora na powtórny seans

Polski serial stał się hitem Netfliksa. Na dniach premiera drugiego sezonu

Charakteryzacja czy trudne chwile? Laureat Oscara jest nie do poznania!