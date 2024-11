"Bad Boys: Ride Or Die" od 8 listopada na Max

Już 8 listopada na platformie Max zadebiutuje gorąca kinowa premiera sprzed kilku miesięcy - "Bad Boys: Ride Or Die" z Willem Smithem i Martinem Lawrence'em w rolach głównych. Mike Lowrey i Marcus Burnett - policjanci ze specjalnej jednostki mają za zadanie przejąć duży przemyt. Finalnie sami zostają wrobieni. "Bad Boys: Ride Or Die" to sequel komediowego hitu z 1995 roku.

"Gladiator" od 15 listopada na Max

Gratka dla osób, które wyczekują premiery drugiej części "Gladiatora" . Pierwsza odsłona z 2000 roku będzie dostępna od 15 listopada na Max. Cesarz Marek Aureliusz postanawia uczynić swoim następcą jednego z najwybitniejszych dowódców rzymskiej armii, generała Maksimusa Decimusa Meridiusa. To jednak nie podoba się Kommodusowi, prawowitemu następcy tronu.

"Air" od 15 listopada na Max

W filmie "Air" Ben Affleck i Matt Damon opowiadają niesamowitą, ale prawdziwą historię Sonny'ego Vaccaro i Phila Knighta z firmy Nike. Kiedy mężczyźni kierowali nieznaną jeszcze firmą Nike, produkującą buty do biegania, postanowili namówić do współpracy jednego z najsłynniejszych sportowców - genialnego koszykarza i gwiazdę NBA Michaela Jordana.



Nowości Max do 15 listopada [PEŁNA LISTA]

7 listopada:

"Emperor of Ocean Park", odc. 1-10

"Amstaff"

"Wiek niewinności"

"Byli mężowie"

8 listopada:

"Stepne"

"Peggy Sue wyszła za mąż"

"Gdybym tylko mógł zapaść w sen zimowy"

"Susza 2: Force of Nature"

"Wpływ księżyca"

"Miesiąc miodowy w Las Vegas"

"Pocałunek wampira"

"Bad Boys: Ride Or Die"

"Quiz Lady"

"Bad Boys: Legacy"

9 listopada:

"Kung Fu Panda"

"Kung Fu Panda 2"

"Kung Fu Panda 3"

15 listopada:

"Harry Potter: Wizards of Baking", odc. 1

"Szalona wiosna"

"Uniesienie"

"Rok srebrnego lisa"

"Air"

"Gladiator"

"Car Gangs"