Gdzie obejrzeć "Milczenie owiec"? Ten kultowy film znajdziesz na kilku platformach VOD

"Milczenie owiec" to mroczny thriller psychologiczny, który od premiery w 1991 roku zyskał status jednego z najważniejszych filmów wszech czasów. Historia Clarice Starling i Hannibala Lectera to wciągająca opowieść o walce z złem, która do dziś fascynuje widzów na całym świecie. Sprawdzamy, gdzie obejrzeć ten film online.

Zdjęcie Anthony Hopkins / materiały prasowe