Lipcowe nowości w Polsat Box Go:

"Tarot: Karta śmierci" (już dostępny) - horror trzymający w napięciu do ostatniej minuty, ukazujący mroczną stronę ezoteryki. Grupa przyjaciół, która narusza świętą zasadę tarota, aby nigdy nie używać cudzych kart, nieświadomie uwalnia zło uwięzione w przeklętych kartach. Uczestnicy gry, jeden po drugim, stają twarzą w twarz z przeznaczeniem i zaczynają wyścig o życie.

"Back to Black. Historia Amy Winehouse" (premiera 19 lipca) - historia życia jednej z najciekawszych artystek muzycznych naszych czasów w reżyserii Sam Taylor-Johnson. Pełna pasji historia niezwykłej artystki, prezentująca lata spędzone przez nią w tętniącym życiem londyńskim Camden, które nazywała domem, oraz jej drogę do światowej sławy. Film skupia się na niezwykłym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru i szczerości Amy, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła, a także próbuje zrozumieć jej demony.

"Bad Boys. Ride or Die" ( premiera 24 lipca) - czwarta część legendarnej serii filmów z udziałem Willa Smitha i Martina Lawrence'a. Kultowi Bad Boys, czyli Mike (Will Smith) i Marcus (Marin Lawrence) powracają w trzymającej w napięciu, pełnej akcji i przezabawnej czwartej komedii z serii "Bad Boys". Tym razem jednak role się odwracają - to Mike i Marcus będą poszukiwani przez policję. Kiedy kapitan Howard zostaje niesłusznie oskarżony o przestępstwa związane z narkotykami, Bad Boys przysięgają oczyścić jego imię.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bad Boys: Ride or Die" [trailer 2] materiały prasowe

Pozostałe tytuły, które w lipcu wzbogacą Polsat Box Go, to m.in.: "Pogromcy duchów: Imperium lodu", "Słychać dzwony", "Dzień sąsiada", "Linia życia", "Zasady walki", "Klik: I robisz co chcesz", "Małolaty u taty", "Elizjum", "Niewidzialna", "Poufne lekcje perskiego", "Alfa", "Rycerze zodiaku", "Test na teściów", "Mały", "Resident Evil: Retrybucja", "Nieznani bohaterowi", "65", "Gniazdo pająka", "Resident evil. Wyspa śmierci", "Ucieczka z zwierzowersum", "Aniołki Charliego", "Missing", "Wampir oraz "Reginald".

W serwisie dostępne są także trzy części "Spider-Mana", który powstał na podstawie komiksów wydawnictwa Marvel Comics.

Nowe produkcje można oglądać bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie, na wielu urządzeniach - na stronie oraz w aplikacji Polsat Box Go.

Polsat Box Go: Filmy, seriale, sport i ponad 140 kanałów TV

Serwis Polsat Box Go zapewnia dostęp do kinowych hitów, seriali premium na wyłączność, tysięcy filmów, polskich i zagranicznych seriali, największych wydarzeń sportowych na żywo, programów rozrywkowych, informacyjnych oraz bajek, a także ponad 140 kanałów TV. Oferuje 3 główne pakiety: Start, Premium i Sport. Pakiet Polsat Box Go Premium można wybrać także w opcji z usługą Disney+ z produkcjami Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, ze świata "Gwiezdnych wojen" i pod marką Star.

Wszystkie treści można oglądać w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.