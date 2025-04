Dwayne Johnson idzie po Oscara? Ten film może namieszać

Wytwórnia A24 ogłosiła, że "The Smashing Machine" Benny'ego Safdie'ego wejdzie do amerykańskich kin 3 października 2025 roku. Oznacza to, że film będzie celował w nominacje do najważniejszych nagród. Z ich otrzymaniem może być jednak problem. Tak wydaje się przynajmniej po pierwszych opiniach o filmie.

Zdjęcie Dwayne Johnson / Pablo Cuadra / Contributor / Getty Images