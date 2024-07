"Red Eye" to trzymający w napięciu thriller, którego akcja rozgrywa się głównie na pokładzie samolotu. Lisa Reisert, grana przez Rachel McAdams, nie cierpi latania, jednak tego dnia nie ma wyboru i musi wsiąść na pokład. Przed lotem spotyka w barze przystojnego Jacksona Rippnera (Cillian Murphy) i zaczyna z nim flirtować.

Reklama

Ich przypadkowe spotkanie wydaje się niewinnym zbiegiem okoliczności, dopóki nie okazuje się, że siedzą obok siebie w samolocie. Radość Lisy szybko przeradza się w koszmar, gdy Jackson ujawnia swoje prawdziwe intencje - zamierza zmusić Lisę do współpracy w zamachu na szefa Ministerstwa Obrony, grożąc śmiercią jej ojca. Lisa desperacko szuka sposobu na uwolnienie się z tej dramatycznej sytuacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kevin Bacon: "Dostałem dobry scenariusz, który w tej części posuwa się jeszcze dalej" INTERIA.PL

"Red eye" - obsada

W filmie "Red Eye" główne role odgrywają znani i utalentowani aktorzy. Rachel McAdams wciela się w postać Lisy Reisert, kobiety wplątanej w niebezpieczną grę. McAdams zdobyła popularność dzięki takim filmom jak "Pamiętnik". Jej przeciwnikiem na ekranie jest Cillian Murphy, który odgrywa rolę Jacksona Rippnera, tajemniczego i niebezpiecznego mężczyzny. Murphy, znany m.in. z oscarowego filmu "Oppenheimer", doskonale oddaje napięcie i grozę postaci. W filmie występuje również Brian Cox, który wciela się w rolę ojca Lisy, Joe Reiserta. Cox, znany z roli w serialu "Sukcesja", dodaje filmowi dodatkowej głębi i dramatyzmu.

"Red Eye" - gdzie obejrzeć?

Film "Red Eye" jest dostępny do obejrzenia na kilku popularnych platformach streamingowych. Można go znaleźć w ofercie SkyShowtime oraz Netflix. Obie te platformy oferują szeroki wybór filmów i seriali, a "Red Eye" jest jednym z dostępnych tytułów, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom thrillerów. Dla tych, którzy wolą wynajmować lub kupować filmy, "Red Eye" jest również dostępny na platformie Megogo.

Zobacz też:

"Sprawa rodzinna": Nieudana komedia, jeszcze gorszy romans [recenzja]

Epickie widowisko na pierwszych zdjęciach do "Gladiatora II". Kiedy premiera?

Obejrzyj "Bliżej" z gwiazdorską obsadą na Netflix, zanim zniknie!