"Babilon" to film, który przenosi widzów w czasy nieokiełznanej dekadencji i szaleństwa wczesnego Hollywood. Opowieść o wielkich ambicjach i marzeniach, które często prowadzą do upadku, ukazuje narodziny i zmierzch gwiazd kina w erze niemej. To barwna i pełna przepychu historia o blaskach i cieniach Fabryki Snów, gdzie namiętność, ambicja i pragnienie sławy splatają się w niebezpieczny taniec.

Gwiazdorska obsada "Babilonu"

W filmie zobaczymy plejadę gwiazd, na czele z Bradem Pittem, który wciela się w postać Jacka Conrada, aktora kina niemego u szczytu kariery. Margot Robbie zachwyca jako Nellie LaRoy, młoda i ambitna aktorka, która pragnie zdobyć sławę za wszelką cenę. Diego Calva wciela się w Manny'ego Torresa, aspirującego filmowca, który marzy o karierze w Hollywood. Obok nich na ekranie pojawiają się Jean Smart, Jovan Adepo i Li Jun Li, tworząc niezapomniane kreacje aktorskie.

Gdzie obejrzeć "Babilon" online?

Film "Babilon" jest dostępny online na kilku platformach streamingowych. Subskrybenci SkyShowtime i Netflix mogą cieszyć się filmem w ramach swojego abonamentu. Dla tych, którzy preferują wypożyczenie lub zakup filmu, "Babilon" jest dostępny na platformach Rakuten TV, Player oraz Prime Video. Canal+ również oferuje możliwość obejrzenia filmu, jednak szczegóły oferty warto sprawdzić bezpośrednio na stronie platformy.

