Ambitne i doceniane kino od Gutek Film w Polsat Box Go

Do biblioteki filmów w Polsat Box Go dołączają produkcje od Gutek Film. Ambitne, doceniane oraz wielokrotnie nagradzane tytuły z całego świata, a wśród nich: tegoroczny zdobywca 2 Oscarów "Strefa interesów", dwukrotnie nominowany do Oscara dramat obyczajowy "Poprzednie życie", entuzjastycznie przyjęta na festiwalu w Cannes "Kochanica króla Jeanne du Barry" czy znakomicie oceniane przez widzów i krytyków "C’mon C’mon" z Joaquinem Phoenixem w roli głównej.

Dodatkowo, we wrześniu w Polsat Box Go zadebiutują: animacja "Arka Noego. Ahoj przygodo", polska produkcja "Uwierz w Mikołaja", obsypany nagrodami "Monster" – nowy film Hirokazu Koreedy, autora uhonorowanych Złotą Palmą "Złodziejaszków" oraz obyczajowa komedia "Wredne liściki" z Olivią Colman.

Wszystkie produkcje można oglądać bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie, na wielu urządzeniach – na stronie oraz w aplikacji Polsat Box Go.

Filmy Gutek Film w Polsat Box Go

Produkcje od Gutek Film, od wielu lat dystrybuującego i promującego kino takich reżyserów jak: Peter Greenaway, Pedro Almodovar, Lars von Trier, Mike Leigh, Jim Jarmusch, Derek Jarman, Park Chan-wook, Paul Cox czy Wong Kar-Wai, dołączyły w Polsat Box Go do kolekcji Klub Konesera, w której można znaleźć jeszcze więcej filmów dla smakoszy naprawdę dobrego kina.