Absurdalny thriller bije rekordy Netflixa! Już prawie 100 milionów odsłon?

W miniony weekend francuski film "Rekiny w Sekwanie" zdołał powrócić do pierwszej piątki najczęściej oglądanych produkcji na Netfliksie, co świadczy o jego rosnącym zainteresowaniu. Chociaż film ten nie bezpośrednio odnosi się do trwających Igrzysk Olimpijskich, jest możliwe, że właśnie to wydarzenie przyczyniło się do wzrostu popularności produkcji. Wygląda na to, że może on wkrótce stać się największym nieanglojęzycznym hitem w historii platformy streamingowej.

"Rekiny w Sekwanie" znowu górują!

Film w pewien sposób przewidział problemy organizacyjne związane z Igrzyskami. Planowane na 30 lipca zawody triathlonowe zostały odwołane z powodu znacznego zanieczyszczenia rzeki.

Podczas swojego premierowego weekendu "Rekiny w Paryżu" zdobyły ogromną popularność, osiągając 40,9 miliona wyświetleń na całym świecie. Francuski thriller, uzyskał jeden z najwyższych wyników w historii Netfliksa, bijąc na głowę wiele tegorocznych produkcji, w tym znacznie droższe amerykańskie tytuły.

"Ten film jest tak zły, że aż dobry. Gdy przymkniemy jedno oko na brak logiki, irracjonalne zachowania bohaterów, to możemy miło spędzić czas. Sceny realizowane pod wodą robią wrażenie i trzymają w napięciu " - napisał w dniu premiery "Rekinów w Paryża" krytyk "Decidera".

"Rekiny w Sekwanie": Będzie największym hitem Netflixa?

Minęły już prawie dwa miesiące od premiery, a "Rekiny w Paryżu" wciąż utrzymują się w czołówce najczęściej oglądanych filmów Netfliksa w wielu krajach. Z początkiem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zainteresowanie filmem wzrosło jeszcze bardziej. W ubiegłym tygodniu produkcja odnotowała 2 miliony dodatkowych wyświetleń, zbliżając się do rekordu największego nieanglojęzycznego hitu platformy, który obecnie wynosi 103 miliony wyświetleń i należy do filmu "Troll" z 2022 roku.

