Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nazwiska nowych członków

Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła w czwartek nazwiska nowych członków. Na liście filmowców znalazły się 774 osoby z 57 krajów, w tym m.in. Charlotte Gainsbourg, Adam Driver, Nick Cave, Elle Fanning oraz Polacy, w tym kompozytor Abel Korzeniowski.

Elle Fanning, Nick Cave i Charlotte Gainsbourg dołączyli do grona członków Akademii AFP

Jak przypomina Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, organizację powołało w czerwcu 1927 roku 293 twórców reprezentujących 5 dyscyplin. 90 lat później - w 2017 roku - organizacja liczy już ponad 7 tysięcy członków z 17 branż.

Reklama

Do jej grona, jak co roku, zaproszeni zostali nowi członkowie. Ich tegoroczna lista jest w tym roku wyjątkowo duża - znalazły się na niej aż 774 osoby z 57 krajów. W 2016 roku zaproszonych było 683, a dwa lata temu - 322 osoby. Tegoroczni zaproszeni łącznie otrzymali 112 nominacji do Oscarów. 96 było kandydatami do nagrody, a 24 otrzymało statuetki - w tym Justin Hurwitz dwie.

"Jesteśmy dumni mogąc zaprosić najnowszych członków akademii. Cała społeczność filmowców jest taka, jaką ją stworzymy. Do wszystkich nas należy wskazanie nowych twarzy i głosów. Musimy dopuszczać do głosu nowe pokolenia - tak, jak kiedyś dostrzeżono nas" - komentuje prezydent Akademii Cheryl Boone Isaacs.

Organizacja wyszła naprzeciw postulatom o poszerzenie grona o członków z grup dotychczas wykluczanych - 39 proc. zaproszonych stanowią kobiety, a 30 proc. filmowcy o innym niż biały kolorze skóry. Są to, jak podkreśla Akademia, wartości wyższe niż w poprzednich latach - całkowity procentowy udział kobiet w Akademii wzrósł w ciągu ostatnich dwóch lat z 25 do 28 proc, a osób kolorowych - z 8 do 13 proc.

Do siedmiu kategorii zaproszono więcej kobiet niż mężczyzn, w tym m.in. do dziedzin aktorskich, dokumentalistów i autorów kostiumów. Wśród zaproszonych są trzy małżeństwa - Anna Faris i Chris Pratt, Carina Lau i Tony Leung oraz Adele Romanski i James Laxton. Znaleźli się także teść i synowa - Anitabh Bachchan i Sishwarya Rai Bachchan - oraz dwie siostry: Debbie Allen i Phylicia Rashad. Różnica wieku między najstarszą zaproszoną osobą (Betty White), a najmłodszą (Elle Fanning) wynosi 76 lat.

Na liście znalazł się Polak Abel Korzeniowski - autor muzyki do m.in. "Samotnego mężczyzny" i "Zwierząt nocy". W kategorii "dźwięk" znajdziemy także nazwisko Mariusza Głąbińskiego, który pracował m.in. przy "The Wall" i "The Fifth Estate". Aktorką polskiego pochodzenia jest też Bonnie Hunt.

Wśród zaproszonych aktorów i aktorek znaleźli się m.in. Warwick Davis ("Gwiezdne wojny", "Harry Potter"), Daniel Bruhl ("Bękarty wojny", "Good Bye Lenin!"), Omar Sy ("Nietykalni"), Rupert Grint ("Harry Potter"), Monica Bellucci ("Matrix", "Malena) i Amanda Seyfried ("Nędznicy", "Mamma mia"). Nominowanych do Oscara reprezentują chociażby Naomie Harris ("Moonlight"), Lucas Hedges ("Manchester by the Sea") i Viggo Mortensen ("Captain Fantastic").

Akademię tworzyć będą też gwiazda m.in. "Skóry, w której żyję" Pedro Almodovara Elena Anaya, wielokrotnie angażowana przez Larsa von Triera Charlotte Gainsbourg (m.in. "Nimfomanka") oraz Adam Driver i Golshifteh Farahani z popularnego w zeszłym roku "Patersona" Jima Jarmuscha.

Wśród nowych w Akademii reżyserów znajdziemy m.in. Gartha Davisa ("Lion"), Guya Ritchie ("Sherlock Holmes"), Ildiko Enyedi ("Mój wiek XX", "Dusza i ciało"), Toma Forda ("Zwierzęta nocy", "Samotny mężczyzna"), Hannesa Holma (Mężczyzna imieniem Ove"), Klebera Mendoncę Filho ("Aquarius") oraz Kim Ki-duka ("Wiosna, lato, jesień, zima i... wiosna", "3-Iron"). Wśród scenarzystów z kolei autorów "Dzieci Sarajewa" - Aida Begić, "Zwierzogrodu" - Jared Bush i Phil Johnston, "Nowego początku" - Eric Heisserer i "Toy Story" - Joss Whedon.

Dokumentalistów reprezentują Ezra Edelman ("O.J.: Made in America"), Joanna Natasegara ("Białe hełmy") i Fisher Stevens ("Zatoka delfinów").

Na liście znaleźli się też laureaci Oscara, w tym m.in.: Linus Sandgren za zdjęcia do "La La Land", Beverley Dunn za scenografię do "Wielkiego Gatsby'ego" i David Vasco za "La La Land" oraz reżyser "Moonlightu" Barry Jenkins.