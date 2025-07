Urodzony w 1980 roku Włodarski jest absolwentem Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTViT w Łodzi. Niemal od początku swojej kariery pracuje z Magnusem von Hornem, z którym zrealizował filmy "Intruz" (2015), "Sweat" (2020) i "Dziewczyna z igłą" (2024). Ostatni z nich został uhonorowany Srebrnymi Lwami podczas 49. FPFF w Gdyni, 11 Polskimi Nagrodami Filmowymi Orzeł oraz nominacjami do Złotych Globów i Oscara za film międzynarodowy. Włodarski otrzymał za niego nagrodę Gildii Producentów Filmowych imienia Piotra Woźniaka-Staraka oraz zaproszenie do Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Jest także producentem wielu innych polskich i zagranicznych filmów, między innymi dokumentu "21 X Nowy Jork" Piotra Stasika, "Niepamięci" Christosa Nikou i "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej. 4 lipca 2025 roku do polskich kin weszła głośna "Brzydka siostra" Emilie Blichfeldt, przy której także pracował.

Mariusz Włodarski o współpracy z Magnusem von Hornem. "Zaczynamy od idei"

W rozmowie z Interią Włodarski przyznał, że jego współpraca z von Hornem obchodzi w tym roku 20. urodziny. "To jest szczęśliwy traf, że poznaliśmy się na pierwszym roku studiów i nasze kariery się zazębiły, i nadal trwają" – mówił producent.

Zdradził także, jak rodzą się ich kolejne filmy. "Zaczynamy pracę z Magnusem od idei. […] On oczywiście pisze i wprowadza to, natomiast temat wybieramy wspólnie. Tak było z ‘Intruzem’, tak też było ze ‘Sweat’. Jeśli chodzi o ‘Dziewczynę z igłą’, to tutaj temat pojawił się od współscenarzystki Line Langebek, która […] razem z producentką Malene Blenkov zaproponowały to Magnusowi. […] Magnus zmienił to i przepisał pod siebie" – wspominał.

Zdjęcie Kadr z filmu "Dziewczyna z igłą" / materiały prasowe

Mariusz Włodarski pracuje nad kilkoma filmami. Wśród nich historia czarnoskórego polskiego generała

Koniec sezonu nagród w przypadku "Dziewczyny z igłą" oraz premiera "Brzydkiej siostry" nie oznaczają dla Włodarskiego chwili wytchnienia. Jak przyznał producent, pracuje obecnie nad kilkoma projektami. Wśród nich jest "Dzięcioł i Violetta", długo wyczekiwana biografia Violetty Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej. Zdjęcia już się rozpoczęły. Realizowany jest także nowy film Kamila Krawczyckiego ("Słoń") pod tytułem "Wyjeżdżamy" z Agnieszką Dygant w roli głównej.

Zbierane są również fundusze na "Dwie dusze" Łukasza Rondudy ("Wszystkie nasze strachy"), opowiadające o polskich żołnierzach wysłanych przez Napoleona w celu stłumienia buntu na Haiti. Jej głównym bohaterem będzie czarnoskóry polski generał Władysław Jabłonowski. "Film powstaje w większości w języku francuskim. […] Wyjątkowe jest to, że przypominamy losy czarnoskórego Polaka. Dla mnie to jest ‘Czas Apokalipsy’, który spotyka ‘Misję’" - mówił Włodarski.

Zdjęcie Mariusz Włodarski / Andreas Rentz / Staff / Getty Images