Zyski kin w USA wzrosły o niemal... tysiąc procent

Wiadomości

Kończące się lato to dla północnoamerykańskiej branży kinowej okres podsumowań. Według szacunków tamtejszego box-office'u, filmy wyświetlane w okresie od 7 maja do 6 września, zarobiły 1,752 miliony dolarów. To aż o 893 proc. więcej w stosunku do ubiegłego, pandemicznego lata. Jednak przed kinami wciąż daleka droga do powrotu do sytuacji sprzed pandemii. Tegoroczne letnie zyski są bowiem o 59,7 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2019 roku.

W kinach jak dotąd najlepiej radziła sobie "Czarna Wdowa" /materiały prasowe