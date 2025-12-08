"Zwierzogród 2" podbija polskie kina. Już ponad milion widzów!

"Zwierzogród 2": ponad milion widzów w Polsce

Najnowsza animacja Disneya po drugim weekendzie wyświetlania zanotowała świetny wynik. Film obejrzało już ponad 1,2 miliona widzów w Polsce.

Od chwili pojawienia się na wielkim ekranie "Zwierzogród 2" cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Świadczy o tym nie tylko wysoka frekwencja w kinach, ale i doskonałe opinie widzów i krytyków.

"'Zwierzogród 2' ma wszystko czego potrzeba, by zdobyć uznanie publiczności. I to nie tylko tej najmłodszej. (...) W lekkiej rozrywkowej formie nowa produkcja Disneya przemyca dużo prawdy o otaczającej nas rzeczywistości. Co ważne, czyni to w mądry i odpowiedzialny sposób. Osobne brawa należą się twórcom polskiego dubbingu filmu, który podbija jeszcze - i tak wysoki - walor artystyczny filmu. To pozycja obowiązkowa na weekendowe, rodzinne wyjście" - pisze w swej recenzji dla Interii Kuba Armata.

Reżyserami filmu są laureaci Oscara Jared Bush (współreżyser i współscenarzysta "Zwierzogrodu", reżyser i współscenarzysta "Naszego magicznego Encanto") oraz Byron Howard (reżyser "Zwierzogrodu" i "Naszego magicznego Encanto"). Scenariusz napisał Jared Bush, a za produkcję odpowiada Yvett Merino, nagrodzona Oscarem producentka "Naszego magicznego Encanto".

Wideo "Zwierzogród 2" [trailer 2]

"Zwierzogród 2": super historia, świetny dubbing

Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.

W polskiej wersji językowej głosu bohaterom użyczyli m.in. Julia Kamińska, Paweł Domagała, Maciej Stuhr, Paweł Deląg, Bartosz Wesołowski.



Animacja trafiła na ekrany polskich kin 26 listopada.