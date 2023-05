Został ojcem w wieku 79 lat. Ma siedmioro dzieci z czterema kobietami

Informację o siódmym dziecku Robert De Niro ujawnił w dość nietypowy sposób. Aktor szykuje się obecnie do premiery swojego najnowszego filmu, wyreżyserowanej przez Laurę Terruso komedii "Wszystko o moim starym", która trafi do kin 25 maja. Gdy podczas promującego tę produkcję wywiadu dla "ET Canada" dziennikarka wspomniała o szóstce dzieci gwiazdora, ten zaskoczył ją wyznaniem. "Właściwie to mam ich siedmioro. Właśnie urodziło mi się dziecko" - wyjawił 79-letni De Niro.