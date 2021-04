Żona i córka Willa Smitha wyznały, że pociągają je kobiety

W najnowszym odcinku swojego talk-show "Red Table Talk" aktorka Jada Pinkett, prywatnie żona Willa Smitha i Willow Smith, ich wspólna córka, rozprawiały na temat swojej seksualności.

Reklama

Will Smith i jego żona Jada Pinkett Smith /Europa Press /Getty Images

Obie przyznają, że mają słabość do kobiet, aczkolwiek żadna z nich nie zakochała się w przedstawicielce swojej płci.

Reklama

Jada stwierdziła, że potrafiła tracić głowę dla kobiet, gdy była 20-latką i że dwukrotnie zauroczyła się w kobiecie.

"Uwielbiam przebywać wśród kobiet, ale nigdy nie potrafiłam nawiązać z nimi romantycznych relacji. Jednak to nie znaczy, że byłoby to niemożliwe" - dodała.

Okazało się, że 20-letnia Willow, która jest aktorką i piosenkarką, ma podobną optykę.

"Nie wydaje mi się, żebym do tej pory zakochała się w kobiecie, ale zdecydowanie czuję, że to może się zdarzyć, ponieważ wcześniej żywiłam do kobiet bardzo silne uczucia" - przyznała. "To uczucie, które pojawia się, kiedy jesteś ze swoimi siostrami. To zrozumienie, ta akceptacja i ta delikatność" - Willow opisała, co pociąga ją bardzo w kobietach.

Pinkett Smith od 24 lat jest żoną Willa Smitha. W ubiegłym roku para wyjawiła, że kilka lat temu przechodziła kryzys. W czasie, gdy byli w separacji, Jada miała romans z młodszym o 21 lat piosenkarzem, Augustem Alsiną. Smithowie o swoich małżeńskim perypetiach opowiedzieli w internetowym programie Jady "Red Table Talk".