"Zombie Angelina Jolie" skazana na 10 lat więzienia

Sahar Tabar, 19-letnia irańska instagramerka, która poprzez liczne operacje plastyczne próbuje upodobnić się do Angeliny Jolie, została skazana przez sąd za "działalność w mediach społecznościowych".

Nastolatka z Teheranu naprawdę nazywa się Fatemeh Khishvand. Popularnośc zyskała po opublikowaniu zdjęć swojej niesamowicie wychudzonej twarzy, która wygląda jak karykatura słynnej hollywoodzkiej aktorki. Khishvand została aresztowana w październiku 2019 roku. Oskarżono ją o: bluźnierstwo, podżeganie do przemocy, uzyskiwanie dochodu w niewłaściwy sposób i zachęcanie młodzieży do korupcji.



Według pierwszych doniesień raportów groziło jej za to od trzech miesięcy do dwóch lat więzienia. Po rozprawie okazało się, że wyrok jest znacznie surowszy - irańska działaczka społeczna Masih Alinejad poinformowała, że dziewczyna trafi do więzienia aż na 10 lat.

"Została skazana na więzienie za używanie makijażu i Photoshopa" - napisała na Twitterze. Dodała przy tym, że Iran dręczy kobiety i że kobiety powinny się zjednoczyć przeciwko "płciowemu apartheidowi". Alinejad wezwała też prawdziwą Angelinę Jolie, by wysłała petycję do irańskiego rządu w tej sprawie.

Skazana instagramerka stała się sławna w 2017 roku po tym, jak ogłosiła, że przeszła 50 operacji, by upodobnić się do słynnej aktorki. Później oświadczyła, że żartowała z tymi operacjami, a jej wygląd na zdjęciach to efekt użycia programu komputerowego. Przyznała jednak, że przeszła zabiegi korekcji nosa, modelowania ust i liposukcji.