"Zołza": Fabularny film o Ilonie Łepkowskiej

"Zołza" to opowieść o Ilonie Łepkowskiej - scenarzystce i producentce kultowych filmów i seriali ("Nigdy w życiu", "M jak miłość"), kobiecie wyjątkowej i silnej, która zmieniła polski rynek filmowy i telewizyjny. Kobiety, która panuje nad wszystkim, ale... nie nad sobą.

Ona trzyma wszystko i wszystkich w garści, oni robią wszystko, by jej nie podpaść. Życie z "Zołzą" to stąpanie po cienkim lodzie. Poza rodziną, są jeszcze współpracownicy, dla których praca z wymagającą szefową to o wiele więcej niż wyzwanie.

W tytułową bohaterkę wciela się gwiazda polskiego kina, telewizji i teatru Małgorzata Kożuchowska .



W rolę cierpliwego męża Anny "Zołzy" Sobańskiej wciela się Artur Żmijewski , a w zbuntowaną nastoletnią córkę - Zofia Domalik , wschodząca gwiazda polskiego kina.

Poza rodziną, "Zołza" da popalić: sfrustrowanemu taksówkarzowi ( Rafał Zawierucha ), gwieździe internetu (influencer Jan Dąbrowski), swojej asystentce ( Katarzyna Andukowicz ), wystraszonemu reżyserowi (komediowy gigant Jacek Borusiński) i aktorom, którzy od lat wcielają się w uwielbiane przez widzów postaci jej serialu "Idealna Rodzina" ( Anna Dymna i Leon Charewicz).

"Zołza": Kim jest bohaterka?

Anna Sobańska (Małgorzata Kożuchowska) vel "Zołza", "Królowa", "Szekspir". Dotychczasowy bilans życiowy: 1 mąż, 2 dzieci, 36 statuetek, 40 milionów widzów. Liczba osób, które nie znają jej twórczości filmowej: hmmm - być może 2 lub 3. Liczba bohaterów, których wymyśliła: 186. Liczba dotychczasowych porażek w życiu osobistym i zawodowym: 0 (przynajmniej tak jej się wydaje). Nadchodzące załamania nerwowe: 1.

Anna to kobieta sukcesu i... niekwestionowana zołza. Jednym skinieniem kreuje gwiazdy, a drugim je unicestwia. Chce być silna i idealna w każdym obszarze, choć nie widzi, że jej życie jest dalekie od świata, który kreuje na ekranie. Kiedy jednak wydaje jej się, że ma wszystko, życie postanawia utrzeć jej nosa. Co z tego wyniknie? Czy Zołza zapanuje nad własnym życiem?

"Zołza": Łepkowska, Kożuchowska, Konecki

"Od początku pracy nad tym pomysłem wiedziałam, że Małgosia jest wymarzoną aktorką do głównej roli. Nasze kolejne zawodowe spotkanie po latach, tym razem przy filmie "Zołza", jest niezwykłe, wręcz magiczne i przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Robimy komedię. Nie całkiem zwyczajną, ale na pewno niezwykłą tak, jak niezwykłe jest nasze ponowne spotkanie z Małgosią" - mówi Ilona Łepkowska, scenarzystka i współproducentka "Zołzy".

"Aktor przygotowując się do zagrania roli przechodzi przez castingi, próby, przymiarki, jest na planie i od niego zależy to, jak zagra, ale później nie uczestniczy już w dalszych pracach, które decydują o tym, jak ostatecznie film będzie wyglądał. Bardzo chciałam uczestniczyć w tym procesie zależało mi na tym. Mam do tej historii osobisty stosunek przez wzgląd na naszą wieloletnią znajomość; Ilona napisała swoją ironiczną autobiografię a rolę Zołzy zdecydowała się powierzyć mnie! Zgadnijcie czy był to przypadek... nie chciałam, żeby ta historia zakończyła się dla mnie wraz z ostatnim dniem zdjęciowym na planie. Dziś mogę powiedzieć ze to była dobra decyzja. Cieszę się, że Ilona i Klaudiusz Frydrych zgodzili się przyjąć mnie do swojego grona producentów. Naprawdę dużo się nauczyłam" - mówi Małgorzata Kożuchowska, odtwórczyni tytułowej roli i współproducentka "Zołzy".



"Kiedy pierwszy raz przeczytałem scenariusz byłem zachwycony tym jak krwistą, komediową postać tworzy główna bohaterka. Od razu stwierdziłem, że to super komedia i warto ją zrobić. To, co przytrafia się w tym filmie głównej bohaterce może zaskoczyć każdego. Są sceny, które będą nas wzruszać i jest wiele scen, które będą dla widza niezwykle śmieszne" - dodaje Tomasz Konecki, reżyser.

Producentem filmu jest Wonder Films - dom produkcyjny stworzony przez Klaudiusza Frydrycha, Krzysztofa Raka i Ingę Kruk.Film trafi na ekrany polskich kin 16 września tego roku.