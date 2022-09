Artur Żmijewski o filmie "Zołza" i o kobietach

Od niedawna w kinach można oglądać film "Zołza", który w dość ironiczny sposób opowiada o życiu Ilony Łepkowskiej. W męża tytułowej bohaterki wcielił się Artur Żmijewski. Aktor ostatnio udzielił wywiadu Plejadzie i opowiedział nieco o filmie. Gwiazdor uznał, że obraz z pewnością spodoba się nie tylko kobietom, ale i przypadnie do gustu towarzyszącym im mężczyznom.

"To jest prawda ogólnie znana, że repertuar kinowy, wbrew temu, co sobie myślą faceci, zawsze wybierają kobiety, jak mają iść na randkę do kina. Ale to faceci wycierają łezkę potajemnie, a kobiety świetnie się bawią i przeżywają. Jesteśmy po prostu delikatniejsi i to stąd się pewnie bierze" - mówił.

Żmijewski wskazał także na największe, jego zdaniem, cechy produkcji.

"Mam nadzieję, że ten film wzbudzi pozytywne emocje w widzach, bo to jest historia, której pointa jest pozytywna. Z założenia to jest komedia, mimo tego, co mówi Ilona Łepkowska. My się przy tym cudnie bawiliśmy i mam nadzieję, że widzowie też będą się cudnie bawić i wyjdą z kina z jakimiś przemyśleniami. Może to nie będzie wielkie przemyślenie filozoficzne, ale może coś fajnego pomyślą o swoim życiu" - mówił podczas rozmowy z Plejadą.

Przy okazji rozmowy o nowym filmie, aktor nieco przewrotnie odniósł się również do charakterystycznych cech... kobiet i mężczyzn.

"Już parę lat żyję na tym świecie i to nie dotyczy to tylko kobiet, bo w każdym facecie zawsze jest trochę łobuza, a w każdej kobiecie jest zawsze trochę zołzy i to od sytuacji zależy, czy te cechy się trochę mniej, czy trochę bardziej uwydatnią" - dzielił się przemyśleniami.

Film "Zołza" zadebiutował w kinach 16 września 2022 roku.

