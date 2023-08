Zofia Mrozowska była ściśle związana ze stolicą. Rodowita warszawianka urodziła się 24 sierpnia 1922 roku, zmarła niespełna 61 lat później. Przeżyła okupację i powstanie warszawskie.

W teatrze debiutowała już w marcu 1945 roku za sprawą roli Maryny w pierwszej powojennej inscenizacji "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

Jej filmowy debiut miał miejsce w 1946 roku, kiedy zagrała żydowską śpiewaczkę uliczną. Choć w "Zakazanych piosenkach" zagrała jedynie epizod, to wykonanie przez nią utworu "Warszawo ma" przeszło do historii.

Reklama

Wideo youtube

W trakcie swojej kariery wystąpiła w kilkudziesięciu filmach, serialach i spektaklach transmitowanych w telewizji (na małym ekranie pojawiała się szczególnie często w latach 60. i 70.).

Zofia Mrozowska: Była w związku z żonatym reżyserem

Zofia Mrozowska przez wiele lat żyła w nieformalnym związku z reżyserem Erwinem Axerem . O ich wielkiej miłości mówiła przed laty cała Warszawa. Interesowała się nią też... komunistyczna bezpieka.

Aktorka latami nazywała Erwina Axera mężem, choć tak naprawdę ten był żonaty z Bronisławą Kreczmarówną, stryjeczną siostrą wybitnego aktora Jana Kreczmara. Aktorka i reżyser pracowali razem w stołecznym Teatrze Współczesnym (Axer przez 32 lata kierował sceną przy Mokotowskiej) i - choć bardzo się kochali - wiedzieli, że tak naprawdę nie mogą być razem... Wiedzieli też, że ich związkiem interesuje się PRL-owska Służba Bezpieczeństwa.

Dopiero niedawno, gdy odtajniono akta SB, wyszło na jaw, że Zofia Mrozowska i Erwin Axer byli regularnie inwigilowani, a ich wspólna znajoma z teatru - zapomniana już dziś aktorka Irena Horecka - donosiła na nich oficerowi ukrywającemu się pod pseudonimem JFilip.

Z notatek porucznika SB Jerzego Filipowskiego, czyli JFilipa, wynika, że w sprawie Zofii Mrozowskiej prowadzonych było kilka tzw. akcji operacyjnych. Nie było tajemnicą, że wybitna aktorka i wieloletnia wykładowczyni warszawskiej Akademii Teatralnej wspierała antykomunistyczną opozycję. W 1976 roku podpisała się pod listem protestacyjnym do Komisji Nadzwyczajnej Sejmu PRL przeciwko zmianom w Konstytucji, a w sierpniu 1980 roku dołączyła do apelu 64 uczonych, pisarzy i publicystów do władz o podjęcie dialogu ze strajkującymi w Stoczni Gdańskiej robotnikami. Nic dziwnego, że interesowała się nią SB.

Zdjęcie Zofia Mrozowska / Romuald Pieńkowski / East News

Porucznik Filipowski bardzo często poświęcał jej swoje raporty.

"Znakomita aktorka, cyzelująca swoje role do perfekcji. Sprawy osobiste rzutowały zawsze na jej psychikę. Ma kompleks bocznej ulicy w życiu... Erwina Axera doprowadziła do powzięcia decyzji urodzenia mu dziecka bez zawarcia ślubu" - donosił w notatce datowanej na 25 lutego 1976 roku.

Z innego dokumentu znajdującego się w aktach IPN opatrzonego kryptonimem "Łucja" wynika, że Zofia Mrozowska była tuż po wojnie - bardzo krótko - żoną "cywila".

"Ale to nie z nim, lecz z dyrektorem Teatru Współczesnego ma syna. Syn ten jest synem Erwina Axera, który dał jemu swoje nazwisko" - czytamy w notatce, z której dowiadujemy się też, że z informacji dostarczonych SB przez aktorkę Irenę Horecką można wywnioskować, że Zofia Mrozowska - to cytat - "pochodzi z biednej rodziny żydowskiej, a jedyne, co mogła zrobić, to mieć z Axerem dziecko, na nic więcej liczyć nie mogła, bo choć kochała długo, to jednak na darmo".

Faktem jest, że reżyser nie zdecydował się zostawić dla niej żony.

Zdjęcie Erwin Axer w 2005 roku / AKPA

Zofia Mrozowska do końca swojego życia (zmarła 19 sierpnia 1983 roku) nazywała Erwina Axera swoim mężem. Po jej śmierci i po śmierci żony reżyser związał ze scenografką Ewą Starowieyską (zmarł niespełna pół roku po niej - w sierpniu 2012 roku).

Owoc wielkiej miłości aktorki i reżysera - syn Andrzej Axer - od wielu lat mieszka w USA. Jest dyrektorem Cascadia Behavioral Healthcare w Portland. Zofia Mrozowska jest uważana za jedną z najwybitniejszych polskich aktorek wszech czasów.

"Lalka": Aktorzy serialu zmarli na raka

Zofia Mrozowska przegrała z rakiem mózgu zaledwie pięć lat po premierze serialu "Lalka". Choroba zabrała ją 19 sierpnia 1983 roku - cztery dni przed jej 61. urodzinami. Jest zresztą jedną z wielu gwiazd tej produkcji, które przegrały walkę z rakiem.

Zdjęcie Małgorzata Braunek i Zofia Mrozowska w scenie z filmu "Lalka" / archiwum Filmu / Agencja FORUM