Kiedy James Cameron, reżyser "Avatara", obsadził ją w roli smukłej wojowniczki Neytiri, wielu ludzi zareagowało pytaniem: "Kto to jest?". A tymczasem Zoe Saldana miała już wówczas na koncie role w kilku głośnych filmach (na zdjęciu w komedii romantycznej "Sztuka rozstania z 2001 roku). Niewiele osób wie, że świętująca 19 czerwca 40. urodziny aktorka ma dominikańskie korzenie i, mimo że urodziła się w New Jersey, mieszkała w tym południowoamerykańskim kraju przez siedem lat. Jako nastolatka wróciła jednak do Stanów Zjednoczonych, by spełnić swoje marzenia o zostaniu aktorką. Zanim dostała pierwszą rolę w filmie, występowała w Nowym Jorku na deskach teatru Faces.