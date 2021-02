Zoe Saldana w filmie o piratach

Nową piracką produkcją filmową, która postara się powtórzyć sukces serii "Piraci z Karaibów", będzie film zatytułowany "The Bluff". Prawa do jego realizacji zakupiła platforma streamingowa Netflix. W roli głównej zobaczymy w nim Zoe Saldanę ("Avatar", "Strażnicy Galaktyki").

Zoe Saldana nie może narzekać na brak propozycji filmowych / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Reżyserem filmu "The Bluff" będzie Frank E. Flowers ("Metro Manila"). Jest on również współautorem scenariusza, który napisał wspólnie z Joem Ballarinim ("My Little Pony: Film", "Poradnik łowczyni potworów"). Saldana współpracowała już wcześniej z Flowersem przy filmie "Przystań" z 2004 roku.



Akcja pirackiego projektu Netfliksa rozgrywać się będzie na Karaibach, jednak według zapowiedzi, nie będzie to film familijny. Miejscem akcji "The Bluff" będą XIX-wieczne Kajmany. Saldana wcieli się w rolę Ercell, pochodzącej z Karaibów kobiety, której tajemnicza przeszłość wychodzi na jaw, gdy wyspa, którą zamieszkuje zostaje splądrowana przez korsarzy. Zamysłem twórców jest stworzenie widowiska zawierającego historyczne fakty, a także pokazanie dzielnej kobiecej bohaterki, która stawia czoła piratom. W filmie znajdą się jeszcze dwie inne postaci silnych kobiet: jedną z nich będzie kolejna mścicielka, a drugą groźna piratka.

Producentami filmu będą m.in. bracia Russo ("Avengers: Koniec gry"), którzy kontynuują swoją współpracę z Netfliksem. Dla giganta streamingowego wyprodukowali już m.in. filmy "Tyler Rake: Ocalenie" i "Mosul". Na premierę czeka też przygotowywany dla Netfliksa dramat sensacyjny "The Gray Man" z Chrisem Evansem i Ryanem Goslingiem w rolach głównych, który reżyserują.

Zoe Saldana nie może narzekać na brak propozycji filmowych. Niedawno pracowała na planie filmu "Avatar 2" i bardzo możliwe, że zobaczymy ją też w kolejnych trzech częściach tej serii Jamesa Camerona. W przygotowaniu jest też m.in. trzecia część "Strażników Galaktyki", w której wciela się w postać Gamory. Zobaczymy ją również w tajemniczym projekcie Davida O. Russella, w którym zagra u boku m.in. Christiana Bale'a, Margot Robbie, Anyi-Taylor Joy, Ramiego Maleka, Johna Davida Washingtona oraz Roberta De Niro.