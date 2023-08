Zoe Saldana rozczarowana "Piratami z Karaibów". "Nigdy więcej tego nie zrobię"

"Miałam niezbyt dobre doświadczenia [z pracy na planie 'Piratów z Karaibów'] z powodu złej produkcji. Jerry Bruckheimer [producent filmu] wie o tym, rozmawialiśmy na ten temat. Myślę, że przeczytał gdzieś o tym, jak bardzo czułam się pozbawiona komfortu i rozczarowana, i po latach przeprosił, co, muszę przyznać, było honorowe z jego strony" - Zoe Saldana opowiedziała w rozmowie z BBC Radio 1.

Aktorka dodała, że nieprzyjemne doświadczenia z planu "Piratów z Karaibów" sprawiły, że uznała, iż nigdy więcej nie chce tego robić.

