Zoe Saldana i Jennifer Garner u boku Ryana Reynoldsa

Szykuje się kolejny gwiazdorski projekt Ryana Reynoldsa, który trafi na platformę streamingową Netflix. Po czekającym na premierę "Red Notice" z udziałem Reynoldsa, Dwayne'a Johnsona i Gal Gadot, teraz pora na film "The Adam Project". W tym filmie Reynoldsowi towarzyszyć będą Zoe Saldana i Jennifer Garner.

Ryan Reynolds zna się już z Zoe Saldaną /Yui Mok - PA Images /Getty Images

Jak informuje portal "Deadline", szczegóły fabuły "The Adam Project" nie są dobrze znane, ale wiadomo, że ważnym elementem tego przygodowego filmu będą podróże w czasie. Produkcję wyreżyseruje Shawn Levy, autor kilku odcinków serialu "Stranger Things" oraz czekającego na premierę filmu "Free Guy", w którym w roli głównej też wystąpił Reynolds. Scenariusz "The Adam Project" napisał Jonathan Tropper, scenarzysta seriali "Banshee" i "Warrior".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Free Guy" [trailer] materiały dystrybutora

Reklama

Film Levy'ego będzie kolejną produkcją, która z powodu pandemii COVID-19 ominie kina i trafi bezpośrednio na platformę streamingową. W ostatnich miesiącach taką drogę obiera coraz więcej tytułów typowanych pierwotnie przez duże studia filmowe do dystrybucji kinowej. Z sytuacji, w której studia próbują opracować jak najlepszą strategię prezentacji swoich potencjalnych hitów, największe korzyści mają póki co właśnie platformy streamingowe. Większość studiów filmowych nie ma możliwości pokazywania swoich filmów na własnych streamingach, tak jak np. Disney Studios, którego atutem w procesie dystrybucji jest platforma Disney+. Wobec czego muszą poszukiwać innych zainteresowanych platform.

"The Adam Project" nie jest jedynym filmem Netfliksa, w którym będzie można zobaczyć Jennifer Garner. Na premierę czeka już wyprodukowany przez nią "Yes Day", w którym zagrała jedną z głównych ról. Opowie on historię rodziców, którzy starają się przetrwać jeden dzień, w trakcie którego odpowiadają "tak" na wszystkie żądania swoich dzieci. Garner będą partnerować m.in. Edgar Ramirez i wschodząca gwiazda kina: Jenna Ortega.

Podobnie ma się sytuacja z Zoe Saldaną. Aktorka, która wzięła udział w dwóch najbardziej kasowych filmach wszech czasów ("Avatar" oraz "Avengers: Koniec gry"), również przygotowuje inny projekt dla Netfliksa. Chodzi o serial "From Scratch", opowiadający o Amerykance, która w trakcie studiów we Włoszech zakochuje się w Sycylijczyku. Saldanę zobaczymy też w przygotowywanych właśnie kontynuacjach filmu "Avatar".